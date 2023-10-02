367 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية خلال سبتمبر

سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية صافي مشتريات نحو 366.69 مليون ريال (97.78 مليون دولار)، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت"، ضمن النشرة الشهرية لـ"تداول السعودية"، فإن إجمالي مشتريات الأجانب في السوق الرئيسية بلغ نحو 23.79 مليار ريال (6.34 مليار دولار)، مقابل إجمالي مبيعات نحو 23.42 مليار ريال (6.25 مليار دولار)، في سبتمبر الماضي.

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وتعادل مشتريات الأجانب نسبة 21.88% من إجمالي المشتريات في السوق السعودية الشهر الماضي، فيما مثلت مبيعاتهم نسبة 21.54% من إجمالي المبيعات.

ووفقا لتحليل "العربية.نت"، بلغت نسبة ملكية الأجانب من الأسهم المصدرة 3.21% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.31% بنهاية أغسطس 2023.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

ودعم صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين البالغ 316.9 مليون ريال (84.5 مليون دولار) من تسجيل الأجانب صافي مشتريات الشهر الماضي.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 290.07 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2023م مقارنة بـ 303.44 مليار ريال في نهاية أغسطس 2023.

وسجل المستثمرون السعوديون صافي مشتريات نحو 74.2 مليون ريال (19.79 مليون دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، فيما سجل المستثمرون الخليجيون صافي مبيعات نحو 440.9 مليون ريال (117.58 مليون دولار)، وفقا لما طالعت "العربية.نت".

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 3.79% خلال سبتمبر الماضي، عند مستوى 11055.96 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 108.74 مليار ريال، وأغلق عند قيمة سوقية نحو 11.41 تريليون ريال.