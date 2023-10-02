رئيس "آركابيتا": صفقة التخارج مع "وايست هارمونيكس" الأهم في تاريخ الشركة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "آركابيتا" عاطف عبدالملك، إن عملية التخارج التي أعلنتها الشركة اليوم، مع شركة "وايست هارمونيكس" تعتبر الأهم في تاريخ الشركة، ليس فقط من ناحية الحجم الذي وصل إلى أكثر من 650 مليون دولا، وإنما أيضاً من ناحية المردود، حيث كان إيجبياً ومربحاً للشركة.

وأضاف عبد الملك خلال مقابلة مع "العربية" اليوم الاثنين، أن المستثمرين في الشركة حققوا أرباحاً أكثر بخمس مرات من حجم استثماراتهم، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة القائمة على التوسع والاستحواذ مستمرة، حيث استحوذت في الفترة الأخيرة على أربع شركات.

مادة اعلانية

وأعلنت في وقت سابق اليوم "آركابيتا" عن إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة "وايست هارمونيكس" ، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة كيتر إنفايرونمنتال سيستمز Keter Environmental Systems، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية الرائدة TPG مقابل أكثر من 650 مليون دولار.

ويأتي التخارج من "وايست هارمونيكس" بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حاليًا إلى 400 مليون دولار.

وقد عملت "آركابيتا" خلال هذه الفترة بالتنسيق الوثيق مع فريق إدارة "وايست هارمونيكس" في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد.