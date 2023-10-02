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جي بي مورغان عن سوق السندات
جي بي مورغان
اقتصاد الخليج

"جي بي مورغان": الشرق الأوسط يشهد بداية "عصره الذهبي"

الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط توقع ارتفاع رسوم الصفقات عالمياً إلى 65 مليار دولار هذا العام

دبي - العربية.نت
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قال رئيس بنك "جي بي مورغان" في أوروبا، فيسواس راغافان، إن الشرق الأوسط يتمتع بـ"عصر ذهبي" حيث تدفع التوترات العالمية الأموال والمواهب إلى المنطقة.

وفي حديثه في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال راغافان، إن هناك قفزة في إبرام الصفقات وفرص سوق رأس المال في العديد من البلدان في الأرباع القليلة الماضية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال إن السعودية والإمارات وقطر، جميعها في وضع جيد جداً، سواء لجذب مديري الأموال وصناديق التحوط، أو أيضاً لاقتصاداتها المحلية التي أصبحت متسيدة. هذا عصر ذهبي لشركات الشرق الأوسط والشرق الأوسط بشكل عام. أعتقد أنها هنا لتبقى".

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وشهدت سوق الأسهم السعودية مجموعة من عمليات الإدراج الشهر الماضي، في إشارة إلى تجدد الاهتمام بعد فترة تباطؤ في بداية العام. كما أن الجهود الحكومية في المنطقة لتنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط تعمل أيضاً على تعزيز صناعة التمويل.

وقال راغافان، وهو الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التوقعات العالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية تظهر "بعض البراعم الخضراء"، خاصة في مجال التكنولوجيا، على الرغم من أن عدد الفرص لا تشكل بعد طوفاناً". وأضاف أنه من المتوقع أن يصل مجموع الرسوم المصرفية في جميع أنحاء الصناعة إلى 65 مليار دولار هذا العام، مقارنة بعام نموذجي يبلغ حوالي 80 مليار دولار.

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