"X– PAY" للعربية: هذه العوامل تواصل الضغط على سوق العملات المشفرة

قال الشريك المؤسس في شركة "X – PAY - إكس باي" محمد عبد المطلب، إن المستثمرين يتوقعون أن يحدث بعض الهدوء في معدل ارتفاع الفائدة، وهذا يمثل فرصة لهم للاستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة ومنها العملات المشفرة.

وذكر في مقابلة مع" العربية" أنه من المتوقع لأسهم مؤشر "S&P500" وباقي الأسهم الأميركية، أن ترتفع مثلما يحدث حاليا في العقود المستقبلية لها.

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وتوقع استمرار موجة الهبوط على المدي القصير، موضحا أنه دائما ما يحدث ارتداد في السوق في أي اتجاه صعودا أو هبوطا، وارتفاع بيتكوين اليوم هو أحد الارتدادات التي تحدث.

وقال إن سوق البيتكوين والعملات المشفرة عموما السيولة فيها قليلة فأي طلب ولو بسيطا يؤثر بقوة على السعر وهذا ما يجري حاليا.

وذكر عبد المطلب أن العملات المشفرة تضررت في آخر سنة نتيجة المشكلات التي مرت بها منصات تداول العملات المشفرة، والتي لم يكن سببها أمورا تعود في الأصل إلى العملات المشفرة لكن سوء الإدارة وعمليات النصب التي تحدث في أي نوع من الأصول.

وأضاف أن سوق العملات المشفرة تشهد تراجعا في التعاملات منذ أكثر من عام نتيجة ارتفاع العائد على سندات الخزانة وترقب معظم المستثمرين وقلقهم من السوق نظرا لعدم وجود اتجاه واضح، فيوجد اضطراب في سوق الأسهم والعملات المشفرة كذلك وبالتالي ما حدث لمنصة "إف تي إكس" وإفلاسها، وما حدث لبقية منصات التداول دفعت عددا كبيرا من المستثمرين في سوق العملات المشفرة لأن يرفعوا عملاتهم من على منصات التداول والاحتفاظ بها فيما يسمى "COLD STORAGE".

وقال إنه منذ نحو 3 سنوات كانت ثمة مطالبات كثيرة من مستثمري العملات المشفرة بوجود ضوابط وتشريعات قوية لحمايتهم وحماية السوق أيضا، رغم أن مستثمرين في البيتكوين كانوا يستثمرون فيه لأنها سوق غير منظمة.

وأشار عبد المطلب إلى أن وجود تشريعات سيدفع بمؤسسات كبيرة للدخول إلى سوق العملات المشفرة وهذا واضح من المطالبات والعروض التي قدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" للحصول على SPOT ETF باعتباره خيارا مفضلا للمؤسسات المالية الكبرى رغم تذبذب التشريعات حاليا خاصة في أميركا وسبقتها أوروبا في هذا المجال.

وقال إنه ليس واضحا بعد آليات التعامل الضريبي مع تداولات العملات المشفرة في أميركا ومن ثم يوجد ترقب ومتابعة لتطورات الاقتصاد الكلي والتي تشهد تذبذبا في العملات وأسعار الفائدة ما يؤثر على قرارات المستثمرين.