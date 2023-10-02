688 مليار دولار خسائر ثروات المساهمين في أسهم الأسواق الناشئة خلال سبتمبر

تبددت آمال الأسواق الناشئة في الربع الثالث، مع تفكك بعض الصفقات الأكثر ربحية في فئة الأصول.

وكان الدولار القوي وارتفاع العائدات الأميركية، جنباً إلى جنب مع المشاكل الاقتصادية في الصين، سبباً في انتهاء ذروة الصعود. إذ سجلت أسهم الأسواق الناشئة أسوأ ربع لها منذ عام، مما أدى إلى محو غالبية مكاسب عام 2023. كما لم تكن العملات بعيدة عن الركب.

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وهرب المستثمرون من السندات، مع تراجع مؤشرات الدخل الثابت بالعملة المحلية والعملة الصعبة في الربع الثالث، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بنك سنغافورة، تود شوبرت: "لقد ابتليت الأسواق الناشئة بتحدي مزدوج، الصين وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي". تشكل الصين ما يقرب من ثلث عالم الشركات في الأسواق الناشئة، لذا فإن أدائها الضعيف كان بمثابة عائق كبير على فئة الأصول ككل.

وجاءت الخسائر الأخيرة جنبا إلى جنب مع زيادة في التقلبات العالمية، تغذيها المخاوف المتجددة بشأن أزمة العقارات في الصين وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتظهر البيانات أن مؤشر التقلبات الضمني للأسواق الناشئة ارتفع بما يصل إلى 3.33 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع خلال عام.

صورة قاتمة

وقد اجتمعت الأخبار الواردة من الصين مؤخراً مع تجدد التشاؤم بشأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية، ما أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملات في البلدان التي بدأت في خفض تكاليف الاقتراض، مثل تشيلي والمجر.

كانت مجموعة غولدمان ساكس وشركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت من بين آخر الأسماء الكبيرة التي أعلنت عن وجهات نظر متفائلة بشأن الأسواق الناشئة في فبراير، حيث قالت بيمكو إن أصول الأسواق الناشئة تبدو في وضع يمكنها من تحقيق أداء أقوى في عام 2023. وفي ذلك الوقت، كانت الديون بالعملات الأجنبية من العالم النامي تشهد أفضل بداية له منذ عام 2019، وارتفعت جميع العملات تقريباً مقابل الدولار الأميركي.

وتتمسك شركة بيمكو بموقفها الصعودي، قائلة إن هناك "انفصالاً" الآن بين ما تقوم السوق بتسعيره فيما يتعلق باحتمالات الركود ووجهة نظر مدير الأصول.

وتم محو حوالي 688 مليار دولار من ثروات المساهمين في أسهم الأسواق الناشئة في سبتمبر، ليصل إجمالي ثروات المساهمين منذ 31 يوليو إلى 1.54 تريليون دولار، وفقاً لتحليل البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

من المحتمل أن التدفق النقدي الذي كان مخصصاً للأسواق الناشئة بقي في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة، وفقاً لسيلفيا جابلونسكي، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الاستثمار في Defiance ETFs. وحتى مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأميركية، يشعر المستثمرون بمزيد من الأمان في الاحتفاظ بالأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي كان أداؤها أفضل بشكل عام هذا العام.

وقال جابلونسكي: "على الجانب المشرق، فإن أسهم الأسواق الناشئة عند نقطة دخول جذابة لأولئك الذين يتحلون بالصبر، للشراء والاحتفاظ". "لقد أنهى زعماء العالم حملاتهم المتشددة، أو على الأقل هذه النهايات تلوح في الأفق. ومن المعقول الاعتقاد بأن الأسواق الناشئة، كما يتم تسعيرها اليوم، سوف تكون أعلى بعد عام من الآن. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ الدورة الجديدة من الارتفاع".

ولكن مع عدم احتمال عودة فئة الأصول بأكملها إلى مستوى واحد، سيتعين على المستثمرين أن يكونوا انتقائيين لضمان الأرباح.

وحتى مع اقتراب الانتخابات في الأرجنتين وبولندا ومصر في الربع الرابع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات، فقد يكون هناك بعض التعافي في أسعار أصول الأسواق الناشئة.