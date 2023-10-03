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سنغافورة
سنغافورة
فساد مالي

دولة آسيوية تصادر مليارات الدولارات بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال

الشرطة تتبعها منذ 2021

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة بحكومة سنغافورة اليوم إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية كبرى لغسل الأموال وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري ما يعادل ملياري دولار أميركي، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.

وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة، مضيفة أن الشرطة تتبعها منذ 2021 بعد تقديم مؤسسات مالية لتقارير معاملات مشبوهة.

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وتابعت "لقد بدأنا التحقيقات لأننا اشتبهنا في ارتكاب جرائم في سنغافورة وبمجرد أن تأكدت شكوكنا تحركنا"،وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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وخلال مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس، صادرت السلطات سبائك ذهبية وحقائب يد فاخرة وكميات من المجوهرات، إضافة إلى عشرات العقارات والسيارات الفخمة في عملية صدمت الدولة الغنية المعروفة بانخفاض معدلات الجريمة.

وأشارت تيو إلى أن الشائعات التي تقول إن العملية حدثت بسبب ضغوط من السلطات الصينية "غير صحيحة على الإطلاق".

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