رئيس "مايكروسوفت" يحذر من كابوس إذا هيمنت "غوغل" على الذكاء الاصطناعي

حذر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا من "كابوس" للإنترنت إذا سُمح باستمرار هيمنة "غوغل" على البحث عبر الإنترنت، وهو وضع، على حد قوله، يبدأ بعمليات البحث على سطح المكتب والهاتف المحمول، ولكنه يمتد إلى ساحة معركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وأدلى ناديلا بشهادته يوم الاثنين كجزء من محاكمة الحكومة الأميركية الشاملة لمكافحة الاحتكار ضد "غوغل"، والتي دخلت الآن يومها الرابع عشر. وهو أكبر مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا لم يشهد حتى الآن خلال المحاكمة التي تركز على قوة غوغل كمحرك البحث الافتراضي على الأجهزة المحمولة والمتصفحات في جميع أنحاء العالم.

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ومن خلال صعوده إلى المنصة مرتدياً بدلة وربطة عنق، صور ناديلا "غوغل" على أنها عملاق التكنولوجيا الذي أغلق الطرق أمام المستهلكين للوصول إلى محركات البحث المنافسة. وعكست شهادته الإحباط الناجم عن التنافس طويل الأمد بين مايكروسوفت وغوغل والذي تخلل التوترات المحاكمة التي استمرت أسابيع.

وكان من الأمور المركزية في استراتيجية غوغل اتفاقياتها مع شركات مثل "أبل" التي جعلت من "غوغل" محرك البحث الافتراضي للملايين من مستخدمي الإنترنت.

وقال ناديلا: "تستيقظ في الصباح، وتنظف أسنانك، وتبحث على غوغل".

شهد ناديلا أنه في كل عام كان فيه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، سعى دون جدوى إلى إقناع شركة أبل بالتحول عن غوغل كشريك البحث الافتراضي لها. وأضاف ناديلا أن مايكروسوفت كانت على استعداد لإنفاق ما يقرب من 15 مليار دولار سنوياً للحصول على هذا الامتياز. (شهد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل، إيدي كيو، الأسبوع الماضي أن شركة أبل كانت تعتبر غوغل دائماً أفضل منتج بحث لمستخدميها، وهو ادعاء رددته شركة غوغل نفسها طوال المحاكمة).

ومع ذلك، يرى ناديلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكمية الهائلة من بيانات البحث التي يتم توفيرها لشركة Google من خلال اتفاقياتها الافتراضية يمكن أن تساعد الشركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أفضل من نماذج أي كيان آخر - مما يهدد بمنح غوغل ميزة لا يمكن تعويضها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ترسيخ قوتها.

وشهد ناديلا قائلاً: "ستصبح المنافسة أكثر صعوبة في عصر الذكاء الاصطناعي مع مؤسسة تتمتع بهذه الميزة الأساسية".

غوعلى الرغم من كونه مربحاً، وعلى الرغم من استثمار حوالي 100 مليار دولار فيه على مدار العشرين عاماً الماضية، فإن محرك بحث مايكروسوفت "Bing" لا يملك سوى حصة سوقية مكونة من رقم واحد في البحث على الأجهزة المحمولة، وأكثر قليلاً فقط في عمليات البحث على أجهزة سطح المكتب، كما قال ناديلا. مضيفاً أن أحد أحلامه كان أن يرى Bing يمثل 20% على الأقل من السوق في كلا القطاعين.

وأوضح ناديلا أن "كل خطأ إملائي في فيلم جديد، وكل مطعم محلي تخطئ في كتابة اسمه، هو أحد الأصول المهمة للغاية لتحسين جودة البحث لديك." ونظراً لأن العالم المادي يتغير باستمرار، فإن التقاط التحولات في اتجاهات البحث يعد أمراً ضرورياً لمساعدة محرك البحث على البقاء ملائماً عندما تصبح البيانات التاريخية أقل أهمية. كان ناديلا يقود سابقاً أعمال الحوسبة السحابية في مايكروسوفت، وقبل ذلك أمضى عدة سنوات في الإشراف على الفريق الهندسي المسؤول عن البحث والإعلان في الشركة، مما جعله على دراية جيدة بتحديات Bing المختلفة.

الآن، قال ناديلا إن نفس ميزة البيانات يمكن أن تخلق "المزيد من الكابوس" حيث تتنافس نماذج اللغات الكبيرة على أساس البيانات التي تم تدريبها عليها.

وأثناء استجوابه من قبل محامي غوغل، اعترف ناديلا أنه في بعض الحالات، لا تكون الإعدادات الافتراضية هي العامل الوحيد المحدد للنجاح: فقد تمكنت غوغل من التغلب على الإعدادات الافتراضية لبرنامج "Internet Explorer" الخاص بشركة مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows لتصبح متصفح الويب المكتبي الرائد في السوق.

لكن ناديلا أرجع نجاح غوغل إلى الانفتاح النسبي لمنصة ويندوز، زاعماً أن الحالة الافتراضية تلعب دوراً أكبر بكثير في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة التي يتم التحكم فيها بشكل أكثر إحكاماً، وفي البحث، مقارنة بالمنافسة على متصفحات الويب المكتبية.

تدريب الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى تدريب نماذجها على استعلامات البحث، تتحرك غوغل أيضاً لتأمين الاتفاقيات مع ناشري المحتوى لضمان حصولها على وصول حصري إلى المواد الخاصة بهم لأغراض التدريب على الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. وفي اجتماعات ناديلا الخاصة مع الناشرين، قال إنه سمع الآن أن غوغل "تريد... أن تكتب هذا الشيك ونريدك أن تطابقه".

تسلط الطلبات الضوء على المخاوف من أن "ما هو متاح للجمهور اليوم [قد لا يكون] متاحاً للجمهور غداً" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وفقاً للشهادة.

وفي حين أن لدى "مايكروسوفت"، و"أبل" إعداداتهما الافتراضية الخاصة - على سبيل المثال، من خلال جعل خرائط "أبل" هي تطبيق الخرائط الافتراضي على أجهزة iOS - فإن "غوغل" تذهب إلى أبعد بكثير من شركات التكنولوجيا الأخرى في استخدام "الجزرة والعصا" لإبقاء الأشخاص يستخدمون منتجاتها بشكل افتراضي، كما ادعى ناديلا. واستشهد بمتطلبات ترخيص "غوغل" التي تجعل متجر التطبيقات تطبيقاً مثبتاً مطلوباً كشرط لاستخدام نظام تشغيل "أندرويد" - وهو موضوع آخر محل نزاع في التجربة. وقال ناديلا إن الأمر المعادل سيكون إذا هددت مايكروسوفت بحجب مايكروسوفت أوفيس إذا لم يكن "بينغ" هو محرك البحث الافتراضي، وهي خطوة ادعى أنها لن تكون في المصالح التجارية لشركة مايكروسوفت.

واعترف ناديلا بأن غوغل لن تكون في مركزها المهيمن لولا معارك مايكروسوفت ضد الاحتكار مع الحكومة الأميركية في التسعينيات، وقال إن الوضع الذي يتعلق بغوغل اليوم مختلف تماماً. يعد البحث على الإنترنت، وخاصة على الأجهزة المحمولة، أكبر فرصة تجارية برمجية في العالم.

ويرى ناديلا أن هيمنة غوغل على البحث تتعزز عندما تعمل مواقع الويب والناشرون على تحسين خوارزمية بحث غوغل وليس خوارزمية بينغ، وعندما يتدفق المعلنون على غوغل، وعندما يلتزم المستخدمون بما هو مألوف.

وفي مفاوضاته غير المثمرة مع شركة أبل، قال ناديلا إنه حاول القول بأن دور "بينغ" الحالي ليس أكثر من مجرد أداة مفيدة لشركة أبل "لرفع سعر" استضافة غوغل كموفر البحث الافتراضي - لكن بينغ يوفر أداة مهمة ثقل موازن لـ "غوغل" وأنه يجب على "أبل" التفكير في الاستثمار في بديل مايكروسوفت من أجل المنافسة. وقال ناديلا إنه اقترح أيضاً تشغيل "Bing" على أجهزة "أبل" كنوع من "المنفعة العامة".

وقال ناديلا: "لنفترض أن بينغ خرج من السوق". "هل تعتقد أن "غوغل" ستستمر في الدفع لـ [أبل]؟"