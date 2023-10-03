جيمي ديمون يحذر: سحابتان عاصفتان تواجهان الاقتصاد!

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "JP Morgan"، جيمي ديمون، المستثمرين من أن أسعار الفائدة قد تصل إلى 7%.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5% أخرى، وذلك في مقابلة مع "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت".

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وسيكون هذا أعلى سعر فائدة على الأموال الفيدرالية منذ ديسمبر 1990. وفي مارس 2022، عندما بدأ نظام رفع الفائدة الحالي، كانت أسعار الفائدة عند 0.25% -0.50%.

كان ديمون يضاعف من تعليقاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا، عندما قال إن العالم ليس مستعداً لمعدلات فائدة تبلغ 7%.

وتأتي وجهة نظره متناقضة مع أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام - وخفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

ومع ذلك، قال ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، إن الأميركيين بحاجة إلى الاستعداد لارتفاع أسعار الفائدة.

وعندما سأله أعضاء مجلس إدارته عما إذا كانت أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع بالفعل إلى هذه المستويات، كانت إجابته دائماً "نعم"، كما قال لـ "بلومبرغ".

وأضاف ديمون أنه لا يستطيع التنبؤ بنتيجة أسعار الفائدة بنسبة 7% على الاقتصاد: "قد نشهد هبوطاً ناعماً، وقد نواجه ركوداً خفيفاً، وقد نواجه ركوداً أصعب".

ويمكن أن يؤدي معدل 7% أيضاً إلى تثبيط الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال ديمون إن هناك الكثير من "النتائج السيئة المحتملة"، لكن السيناريو الاقتصادي الأسوأ هو الركود التضخمي، مع انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أنه إذا حدث ذلك، "سترى الكثير من الناس يعانون".

سحابتان عاصفتان

وقال ديمون: "المستهلك لا يزال في حالة جيدة". "إنهم ما زالوا ينفقون الأموال وما زال لديهم أموال أكثر مما كانوا يملكونه قبل كوفيد".

ومع ذلك، يرى "ديمون"، سحابتان عاصفتان محتملتان "غير عادية" في الأفق.

ويرى ديمون أن السحابة الأولى هي الإنفاق الحكومي.

وأصبح إنفاق حكومة الولايات المتحدة هو الأعلى على الإطلاق خارج زمن الحرب، كما أن العجز مرتفع للغاية بالفعل.

وقال "على الأقل أتوقع أسواقا متقلبة". "هذا الإنفاق المالي طويل الأجل يؤدي أيضاً إلى التضخم، مما قد يساهم في ارتفاع أسعار الفائدة".

أما السحابة العاصفة الثانية، فتكمن في تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال إن حرب روسيا على أوكرانيا هي أزمة إنسانية، وستؤثر أيضاً على جميع العلاقات العالمية، بما في ذلك التجارة الأميركية مع الصين.

وأضاف: "من الصعب للغاية رؤية نتائج إيجابية حقاً مع الصين حتى يتم حل الحرب الأوكرانية".