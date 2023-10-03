"طاقة" السعودية للعربية: سنواصل الاستحواذات بقطاع التقنيات للمنافسة عالمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" السعودية، خالد نوح، إن "طاقة" مستمرة في الاستحوذات لزيادة التنافسية التقنية مع الشركات العالمية، حيث نتعامل مع شركات كبرى مثل أرامكو وأدنوك وتحتاج مستويات عالية من التقنيات، لذلك نعمل على توفيرها وتوطينها.

وتابع نوح في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر أديبيك الدولي للنفط في أبوظبي: "قد نستحوذ على إحدى الشركات المصنعة للتقنيات ونقوم بتوطين ونقل الصناعة إلى السعودية والمنطقة".

مادة اعلانية

وأشار إلى تعطش السوق لأنواع مختلفة من الشركات، موضحاً أن استحواذ "طاقة" على شركة "المنصوري للخدمات البترولية" جاء ضمن تعزيز قدرة الشركة على منافسة الشركات العالمية التي لها حضور قوي في المنطقة.

وأضاف نوح، أن شركة "المنصوري" تأسست منذ 43 عاما وتعمل في المنطقة، وتمثل فرصة قوية لتكوين منظومة لمنافسة الشركات الأجنبية الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر الاستحواذ جزءا من خطط الاستحواذ لدى "طاقة" منذ 2019.

وأوضح أن "طاقة" استحوذت على شركات تقنية لبناء منظومة تنافس بشكل قوي الشركات الأجنبية التي تستحوذ على جزء كبير من السوق، على مستوى الحلول التقنية المصاحبة لعمليات الطاقة سواء طاقة نظيفة أو حفر آبار النفط.

وأشار إلى أن "طاقة" استحوذت على شركات تقنية لبناء منظومة تنافس بشكل قوي الشركات الأجنبية التي تستحوذ على جزء كبير من السوق، على مستوى الحلول التقنية المصاحبة لعمليات الطاقة سواء طاقة نظيفة أو حفر آبار النفط.

وقال إن "طاقة" تتعاون مع شركة "أدفانس إنترناشيونال" بغرض إنشاء منظومة تدرس طبقات الأرض من حيث تخزين الكربون تحت طبقات الأرض، موضحاً أن إنتاج الهيدروجين الأزرق ينتج عنه كمية كبيرة من الكربون يمكن العمل على تخزينها في طبقات الأرض.

وأضاف أن "طاقة" لديها طموح بأن نكون جزءا من الشركات المنتجة لـ1 غيغا واط طاقة، عبر الاستفادة من توقيع اتفاقية مع شركة هندسة وإدارة مشاريع لتقييم الآبار والحرارة الجوفية في طبقات الأرض لبناء مشاريع تنتج كهرباء أو تبريد، لا سيما مع بدء أرامكو حفر هذه الآبار في المنطقة الغربية، وسط طموحات بالوصول إلى إنتاج 1 غيغا واط طاقة في 2025.