محترفو المشتقات المالية في مأزق.. والذعر يزحف على الأسهم الأميركية!

تؤدي عمليات بيع الأسهم الأميركية إلى نشر الذعر بين متقلبي المزاج من المتداولين، والذي بدا الأوسع منذ أزمة البنوك الإقليمية في مارس. وفي منطق "وول ستريت" المنحرف، فإن هذا يزيد الآمال في أن يكون تراجع الأسهم في مراحله الأخيرة.

ومع تزايد خسائر الأسهم يوم الثلاثاء بسبب عوائد سندات الخزانة التي لا تزال ترتفع، فقد تعرض محترفو المشتقات المالية لمزيد من الاضطراب حاليا والآن أكثر من المستقبل.

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يأتي ذلك، بعدما ارتفع مؤشر التقلب "Cboe"، وهو مقياس لتقلبات الأسعار الضمنية في مؤشر S&P 500 والمعروف باسم VIX، بمقدار 2.2 نقطة إلى 19.80، مما دفع السعر الفوري فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر للمرة الأولى منذ الاضطرابات في المقرضين الأميركيين في وقت سابق من هذا العام.

حدث هذا الإعداد، المعروف باسم منحنى "VIX" المقلوب، مرتين في العام الماضي، وفي كلتا الحالتين ظهرت قيعان السوق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال الرئيس المشارك لاستراتيجية المشتقات في مجموعة "سسكويهانا الدولية"، كريس مورفي: "عائد سندات الخزانة هو في الواقع كل ما يهم، لكن انقلاب هيكل مؤشر "VIX" هو علامة على أنه يتم تسعير الضغوط بالكامل". وأضاف "الارتداد للوضع الطبيعي لـ "VIX"سيعزز الثقة بانتهاء موجة البيع هذه".

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر حيث غذت بيانات الوظائف الساخنة ارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفع مؤشر "VIX" لثلاث جلسات متتالية، متجاوزاً لفترة وجيزة مستوى 20 الذي تمت مراقبته على نطاق واسع ليغلق عند أعلى مستوى خلال 6 أشهر. كما ارتفع مقياس التقلب فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر في خروج عن الأوقات العادية عندما يكون المستثمرون على استعداد لدفع ثمن العقود في الأفق الزمني.

ومن المؤكد أن علاوة "VIX" على العقود الآجلة عند 0.2 نقطة تضاءلت مقارنة بما كانت عليه خلال انخفاضات مارس وعمليات البيع التي انتهت في أكتوبر الماضي. شهدت الحلقتان الأخيرتان أيضاً انعكاساً استمر لأيام وأسابيع.

ومع ذلك، فإن هذا النمط يضاف إلى قائمة متزايدة من المؤشرات المتعارضة التي تشير إلى أن النفور من المخاطرة ربما وصل إلى نقطة تمهد الطريق لانتعاش السوق. حدث هذا قبل عام، عندما ارتفعت الأسهم بقوة بعد أن كان الجميع في وضع يسمح لهم بالركود ثم وقعوا في فخ عندما استمر الاقتصاد في التحرك.

وعلى مدى الجلسات الخمس الماضية، تخلصت "CTAs" من أكثر من 40 مليار دولار من الأسهم، وهو حجم مبيعات لهذه الأداة منذ عام 2014 على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعها سكوت روبنر من "غولدمان ساكس".

وتعد "CTAs" نوعاً من صناديق التحوط الموجهة بخوارزميات حاسبوية، وتعمل على اتخاذ قراراتها مثل صناديق المؤشرات، أي أنها سلبية القرار.