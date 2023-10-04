ملياردير شهير يحذر: العلاقة بين الصين وأميركا على حافة الخطوط الحمراء

قال مؤسس صندوق التحوط "Bridgewater Associates" راي داليو إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة "على حافة الخطوط الحمراء"، رغم أنه لا يرى حربًا في الطريق.

وفي حديثه في منتدى غرينتش الاقتصادي، قال داليو إن هناك اختلافات لا يمكن حلها بين أكبر اقتصادين في العالم، مستشهدا كأمثلة باستقلال تايوان، والمعركة من أجل الرقائق، والجغرافيا السياسية.

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وقال: "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عدد من المجالات على حافة الخطوط الحمراء"، مضيفًا أن الحرب غير محتملة.

"لا يريد أي من البلدين خوض الحرب. الجميع يخشى مما ستكون عليه تلك الحرب من آثار مادية ومدمرة اقتصاديًا وسياسيًا."

"ستظل هذه القضايا قائمة ومن المحتمل أن تتفاقم خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة."

لقد ساعد داليو "Bridgewater Associates" في بناء صندوق تحوط ذي صلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وحققت صناديقه الصينية عوائد قوية هذا العام، مدعومة بارتفاع في سوق سندات الصيني حتى في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة.

وتتعرض العلاقات بين واشنطن وبكين لتوتر متزايد بسبب مزاعم التجسس وحقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية وحظر التصدير الأميركي للتكنولوجيات المتقدمة.

وقال المستثمر الملياردير إن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يمكن أن تصل إلى 5%، حيث من المرجح أن يظل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع ارتفاع الأسعار أكثر "في محيط" 3.5%".

ويقدر أن المعدلات يجب أن تكون 1.5 نقطة مئوية فوق التضخم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وصلت سندات العشر سنوات، يوم الثلاثاء، إلى 4.766%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.