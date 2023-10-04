انخفاض تحويلات المصريين بالخارج 30.8% إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023

تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

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وكشفت البيانات، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 10.5 مليون دولار قبل عام.

وبحسب بيانات "المركزي" المصري، فإن عجز حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وأوضح المركزي أن هذا التحسن جاء نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأضاف المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.

وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار في 2022-2023، بحسب بيان البنك المركزي.