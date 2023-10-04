اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ذكاء اصطناعي

توقع صادم.. الذكاء الاصطناعي سيتفوق على "البشري" 10 مرات!

200 مليار دولار استثمارات في القطاع بحلول عام 2025

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التنفيذي لـ"SoftBank" ماسا يوشي سون، إن الذكاء الاصطناعي العام، سيتفوق بعشر مرات على الذكاء البشري، في جميع المجالات تقريباً خلال عشر سنوات".

وأضاف سون، أثناء حديثه في مؤتمر لشركات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، "من الخطأ القول إن الذكاء الاصطناعي لن يتفوق على البشر، الذكاء الاصطناعي الآن يطور نفسه بنفسه ويحلل ويتعلم مثل الإنسان تماماً".

مادة اعلانية

كما انتقد سون اليابان، قائلاً: "إن الكثير قد فاتها من التطور في قطاع الإنترنت، ولا يمكن التخلف عن موجة الذكاء الاصطناعي كذلك.

نوفاك: روسيا ستقرر زيادة خفض الإنتاج أو رفعه في نوفمبر طاقة نفط روسيا نوفاك: روسيا ستقرر زيادة خفض الإنتاج أو رفعه في نوفمبر

وأشار إلى أن أكثر من 70% من الشركات في اليابان إما تحظر أو تفكر في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي".

يذكر أن الاسثمار المتوقع في مجال الذكاء الاصطناعي يقدر بـنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2025.

ويوجد حتى الآن 2.6 مليار دولار استثمارات في 110 شركات ناشئة خلال العام الماضي. وارتفعت الاستثمارات في القطاع بنسبة 58% في النصف الأول 2023، مقارنة بنفس الفترة 2022.

وتعتبر شركة أمازون أحدث المستثمرين في القطاع بـ4 مليارات دولار، ضختها في شركة Anthropic الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قوانين الانتخابات الليبية الجديدة تواجه رفض حكومة الوحدة الوطنية قوانين الانتخابات الليبية الجديدة تواجه رفض حكومة الوحدة الوطنية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط