توقع صادم.. الذكاء الاصطناعي سيتفوق على "البشري" 10 مرات!

قال الرئيس التنفيذي لـ"SoftBank" ماسا يوشي سون، إن الذكاء الاصطناعي العام، سيتفوق بعشر مرات على الذكاء البشري، في جميع المجالات تقريباً خلال عشر سنوات".

وأضاف سون، أثناء حديثه في مؤتمر لشركات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، "من الخطأ القول إن الذكاء الاصطناعي لن يتفوق على البشر، الذكاء الاصطناعي الآن يطور نفسه بنفسه ويحلل ويتعلم مثل الإنسان تماماً".

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كما انتقد سون اليابان، قائلاً: "إن الكثير قد فاتها من التطور في قطاع الإنترنت، ولا يمكن التخلف عن موجة الذكاء الاصطناعي كذلك.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من الشركات في اليابان إما تحظر أو تفكر في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي".

يذكر أن الاسثمار المتوقع في مجال الذكاء الاصطناعي يقدر بـنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2025.

ويوجد حتى الآن 2.6 مليار دولار استثمارات في 110 شركات ناشئة خلال العام الماضي. وارتفعت الاستثمارات في القطاع بنسبة 58% في النصف الأول 2023، مقارنة بنفس الفترة 2022.

وتعتبر شركة أمازون أحدث المستثمرين في القطاع بـ4 مليارات دولار، ضختها في شركة Anthropic الأميركية.