"فيتش" للعربية: 45 مليار دولار استحقاقات ديون الشركات الخليجية.. هل تتفادى التعثر؟

قال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة "فيتش" سامر حيدر، إن نسبة الإصدارات الخليجية للسندات في عام 2023 ارتفعت 76% على أساس سنوي.

وأضاف حيدر، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات الخليجية أصدرت كمية من السندات لإعادة تمويل استحقاقاتها.

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وتوقع حيدر، توفر السيولة في الأسواق التي تساعد على إصدار شركات المنطقة لمزيد من السندات، وسط وجود طلب من المستثمرين عليها.

وأشار إلى قابلية الشركات الإماراتية على إصدار سندات وسط إقبال كبير في السوق العامة، مضيفا: "هذا أمر إيجابي ويساعد على وجود تنويع للقاعدة التمويلية للشركات بغض النظر عن أن قيمة الاقتراض من البنوك مرتفعة وتشكل أكثر من 70% من قيمة التمويل الإجمالية".

وأفاد بأن السندات الخضراء تأتي بدعم من طلب المستثمرين وتركيزهم على الاستدامة وإطار التمويل الأخضر.

وتوقع أن الاكتتابات (IPO) عامل أساسي في تنويع التمويل رغم أن نسبة الاكتتابات في العام الحالي كانت أقل مما كان في عام 2022، إلا أن الفجوة تمت تغطيتها من التمويل البنكي.

وقال حيدر، إن استحقاقات الشركات في عام 2023 تمت إعادة جدولتها، مضيفا أن حجم الاستحقاقات في عامي 2024 و2025 تبلغ 45 مليار دولار، تتوزع إلى 40% على شركات إماراتية، والباقي أغلبيته لدى شركات سعودية.

وأفاد بأن "فيتش" لا ترى ارتفاع في مخاطر إعادة تمويل الشركات لديونها، خصوصا للشركات ذات التصنيف المرتفعة.