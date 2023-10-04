10 شركات وساطة تستحوذ على 82% من قيم تداولات السوق السعودية خلال سبتمبر

استحوذت 10 شركات وساطة في سوق الأسهم السعودية على 82.25% من إجمالي قيمة تداولات السوق الرئيسية البالغة 217.49 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي.

ومن بين 31 شركة وساطة، بلغ إجمالي تداولات أكبر 10 شركات نحو 178.88 مليار ريال.

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وبلغ إجمالي كميات التداول في السوق الرئيسية نحو 7.45 مليار سهم، بإجمالي عدد صفقات 15.8 مليون صفقة.

فيما تصدرت شركة الراجحي المالية شركات الوساطة في قيم التداولات بنحو 38.63 مليار ريال، تمثل نسبة 17.76% من إجمالي التداولات في السوق، لتحافظ على الصدارة في المركز الأول.

واحتلت شركة الأهلي كابيتال المركز الثاني بتداولات نحو 37.14 مليار ريال تعادل نسبة 17.08%، تلتها دراية المالية بتداولات نحو 21.27 مليار ريال تمثل نسبة 9.78% من إجمالي التداولات.

في المركز الرابع جاءت شركة ميرل لينش السعودية، بنسبة 6.94% بقيمة تداولات نحو 15.09 مليار ريال.

واحتلت شركة الرياض المالية المركز الخامس بقيمة تداولات نحو 13.4 مليار ريال تعادل نسبة 6.17% من إجمالي التداولات في السوق.

وجاءت شركة الجزيرة كابيتال في المركز السادس بنحو 11.17 مليار ريال تعادل نسبة 5.14% من إجمالي التداولات.

وجاء ترتيب الشركات كالتالي:

كان المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" قد تراجع بنسبة 3.79% خلال سبتمبر الماضي، عند مستوى 11055.96 نقطة.