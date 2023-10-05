تعليق تداول أسهم "مترو بنك" في المملكة المتحدة عدة مرات بعد خسارة ربع قيمته

تم تعليق تداول أسهم "مترو بنك" البريطاني لفترة وجيزة مرتين في وقت مبكر من اليوم الخميس، في جلسة متقلبة شهدت تراجع السهم بأكثر من 29% عن إغلاق يوم الأربعاء.

ومنذ ذلك الحين، قلص السهم خسائره قليلاً، واستأنف التداول مرة أخرى بعد وقت قصير من الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت لندن.

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وأكدت بورصة لندن، التي تدرج الأسهم، أن تعليق التداولات القصير كان ناجما عن آليات الإيقاف بسبب مدى الانخفاض المتقلب، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وجاءت عمليات الإيقاف بعد تقارير تفيد بأن البنك كان يحاول جمع 600 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار) من الديون والأسهم، وفقاً لرويترز. وتبلغ القيمة السوقية للبنك المنافس، الذي تم إطلاقه في عام 2010، أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال "مترو بنك" في بيان إنه يدرس حالياً "أفضل السبل لتعزيز موارده الرأسمالية"، مع التركيز بشكل خاص على سندات بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني تستحق في أكتوبر 2025.

وتداول المستثمرون أكثر من 1.6 مليون سهم مباشرة بعد افتتاح سوق الأسهم يوم الخميس، وفقاً لـ "FactSet". عادةً، يتم تداول أقل من 100000 سهم من أسهم "مترو بنك" كل ساعة.

وفقدت أسهم البنك نحو ثلثي قيمتها منذ منتصف فبراير. وبحسب رويترز، بلغت قيمة مترو بنك 87 مليون جنيه استرليني حتى إغلاق يوم الأربعاء.

وفي الشهر الماضي، أشارت الهيئة التنظيمية الرئيسية لبنك إنجلترا، إلى أنه من غير المرجح أن يسمح للمقرض باستخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة به في بعض القروض العقارية.

وعلى هذا النحو، سيخضع البنك لمتطلبات رأس مال أعلى - وهو مصدر قلق أثر على المستثمرين.

قال بنك الاستثمار "Keefe, Bruyette & Woods" في مذكرة بحثية، في إشارة إلى الحد الأدنى من متطلبات الأموال الخاصة والالتزامات المؤهلة: "لقد كان من الواضح لبعض الوقت أن [Metro] يعاني من نقص رأس المال، حيث يعمل البنك دون متطلبات MREL".

وقالت المذكرة إن الأسئلة الرئيسية التي تواجه البنك الآن تركز على قدرته على جمع رأس المال وما إذا كان ذلك سيكون كافيا لإزالة المخاوف المتعلقة برأس المال.