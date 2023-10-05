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خاص

خبير للعربية: هذا هو الجديد في الإنفاق على المشاريع الكبرى بالسعودية

لتمكين الرؤية الجديدة في النهج التنموي

دبي - العربية.نت
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قال رئيس "ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية"، عمر باحليوه، إن إنفاق السعودية على مشاريع البنية التحتية ليس بجديد، لكن الجديد الآن هو مضاعفة الإنفاق على المشاريع الصناعية والمشاريع التنموية الكبرى، والتقدم في مجال الرقمنة.

وأضاف باحليوه في مقابلة مع "العربية" أن تقرير شركة الاستشارات "McKinsey & Co، الذي توقعت فيه تضاعف الإنفاق على المشاريع الكبرى بأكثر من 3 مرات في السعودية يتماشى مع الرؤية الجديدة للمملكة في النهج التنموي.

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وتابع: "هذا الإنفاق الكبير يصاحبه تقدم هائل في الرقمنة، حيث تصنف المملكة ضمن الدول الأولى في العالم التي تعتمد المعاملات الرقمية، وهذا يعتبر من المحفزات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية في ظل الإنفاق الكبير على المشاريع العمرانية".

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وكانت "McKinsey" توقعت أن تقوم السعودية بمضاعفة إنفاقها على المشاريع الصناعية والمشاريع الكبرى بأكثر من 3 مرات لتتجاوز 175 مليار دولار سنويا بدءا من العام المقبل.

وأضافت "McKinsey" أن المشاريع القائمة تضم "نيوم" ومنتجعات البحر الأحمر البالغة قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون دولار، فيما من المتوقع أن يرتفع إنفاق المملكة على المشاريع 180 مليار دولار سنويا في 2026 و2027.

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