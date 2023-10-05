صندوق النقد للعربية: قد ننجز برنامج المراجعة مع مصر في هذا التوقيت

لم تستبعد المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي، مشيرة أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.

وقالت غورغيفا "نحن نتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية. لقد كان هناك الكثير من التقدم على سبيل المثال، جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية".

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"ولا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح لسعر الصرف بالتحرك. وأنا أتطلع بشدة للقاء الوفد المصري عندما نشارك في الاجتماعات السنوية"، وفقا لمديرة صندوق النقد الدولي.

ولدى مصر برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تطبيق البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.

وقالت "نحن حريصون جدًا على رؤية التقدم في المراجعة بأسرع ما يمكن من حل المشكلات المتبقية، ونعم، من الممكن إجراء المراجعة خلال هذا العام".

وتنفق الحكومة المصرية حالياً أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.