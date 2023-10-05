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إيلون ماسك (أ ب)
إيلون ماسك (أ ب)
إيلون ماسك

"إيلون ماسك" مطالب بتعويض مسؤولي "تويتر" السابقين

بعدما أجبروه على شراء المنصة

دبي - العربية.نت
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حكمت قاضية أميركية بأن شركة "X"، المنصة المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، يجب أن تدفع 1.1 مليون دولار كرسوم قانونية مرتبطة بالتحقيقات المتعلقة بالمنصة والتي تكشفت أثناء شراء إيلون موسك للمنصة العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعدما حكمت قاضية محكمة ديلاوير، كاثلين سانت جيه ماكورميك، لصالح الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، باراج أغراوال، ومسؤول السياسات الرئيسي السابق فيجايا جادي، وغيرهم من المديرين التنفيذيين، لأن تويتر "انتهك واجباته لتغطية النفقات القانونية الناتجة عن عملهم من أجل الشركة".

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وقام، إيلون ماسك، بطرد أغراوال وغيره من القادة رفيعي المستوى بمجرد توليه إدارة الشركة وبعد أن رفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد "ماسك" لمحاولته التراجع عن اتفاقيته الخاصة بالاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

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وفي أبريل/نيسان، رفع أغراوال وجادي دعوى قضائية ضد "X" بدعوى فشلهم في دفع فواتيرهم القانونية، بما في ذلك فواتير مثول جادي أمام لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب. لم تدفع X سوى حوالي 600 ألف دولار من المبلغ المستحق، وفقاً لتقارير "بلومبرغ"، حيث قال محامي الشركة إن مسؤولي "X" تعرضوا لصدمة بعد أن رأوا الفاتورة القانونية "المفرطة جداً" البالغة 1.1 مليون دولار من محامي "جادي".

وقالت القاضية ماكورميك: "لقد راجعت المبلغ المعني، وعلى الرغم من أنه مرتفع وربما أعلى مما يرغب معظم البشر في دفعه، إلا أنه ليس غير معقول".

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