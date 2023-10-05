"فيلا المالية" للعربية: هناك فرص عديدة في سوق الأسهم السعودية.. لهذه الأسباب!

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان، إن هناك فرصا عديدة في سوق الأسهم السعودية خاصة بعد التراجعات الكبيرة في الفترة الماضية، ووصول أسعار الأسهم لمستويات جاذبة.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن مكررات الربحية في الوقت الحالي أصبحت مغرية، وهناك العديد من القطاعات الهامة والجاذبة خاصة السياحة والرياضة والترفيه، قائلا: "ربما نرى تواجد شركات بهذه القطاعات الثلاثة في السوق السعودية".

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وأوضح أن التراجعات الكبيرة في سوق الأسهم السعودية تحفز العديد من المستثمرين على دخول السوق لاقتناص الفرص، بهدف الاستثمار على المدى الطويل، خاصة أن كافة المؤشرات والمحفزات في الوقت الحالي إيجابية مع ترقب نتائج أعمال الشركات للربع الثالث.

وذكر أن المصارف السعودية بعيدة عما يحدث في البنوك الأميركية بدعم مع التطبيق الجيد للتشريعات والأنظمة الرقابية، كما لا يوجد تأثير لارتفاع عوائد السندات الأميركية على القطاع.

وتابع "نرى أن هناك فرصا لدخول سوق الأسهم السعودية على دفعات، مع تراجع العديد من الأسهم القيادية لمستويات مغرية مثل الكهرباء والاتصالات والأهلي والراجحي".

"هناك أكثر من قطاع يمكن أن يستفيد من إعلان المملكة رغبتها في استضافة كأس العالم 2034 والذي يحفز كثيرا من القطاعات مثل التشييد والبناء والأسمنت والتمويل"، بحسب العليان.