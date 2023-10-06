العريان: احتمالات تجنب الاقتصاد الأميركي للركود "تتضاءل"

قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، إن احتمالات نجاة اقتصاد الولايات المتحدة من الركود تتضاءل بسبب الفترة المكثفة من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع كل من أسعار النفط، وقيمة الدولار.

وأضاف العريان في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز": "وفقا لحساباتي، ستكون هذه هي المرة السادسة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية التي تتغير فيها الحكمة التقليدية بالنسبة للاقتصاد الأكثر نفوذا في العالم. ومن المؤسف أن هذا المحور من المرجح أن يستمر لفترة أطول هذه المرة، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الأميركي الذي كان قوياً إلى حد مبهر، ويقوض الاستقرار المالي الحقيقي ويصدر التقلبات إلى بقية العالم".

مادة اعلانية

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي أظهر صمودا أمام الجائحة وحرب أوكرانيا وارتفاع الفائدة

وفي الأسبوعين الماضيين فقط، ارتفع العائد على السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 0.5 نقطة مئوية إلى نحو 4.8% كجزء من تحول شامل في هيكل أسعار الفائدة برمته. أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع معدل التغير في العائدات إلى نقطة مئوية واحدة منذ نهاية يونيو، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للشركات، والمزيد من قروض السيارات المرهقة للأسر، وتدفقات الودائع الخارجة بشكل أكثر وضوحًا وغير متساوية من النظام المصرفي مع تحول المستثمرين.

الجدير بالذكر أن تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاما على وشك أن تتجاوز 8%.

وتشمل التداعيات الدولية الناجمة عن هذا التحول تمويلاً أكثر تكلفة وأقل موثوقية، وبالنسبة لليابان، خروج أكثر تعقيداً من نظام السياسة النقدية غير المستدام على نحو متزايد مع تأثيرات غير مباشرة على الولايات المتحدة.

ومما يزيد من حدة هذه النار ارتفاع أسعار النفط وسط الطلب القوي، واستمرار تخفيضات الإنتاج من قبل "أوبك+" والمخزونات المستنفدة بشدة. وهناك خطر مادي من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم لمجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وقال العريان إنها تطورات لا يتمتع بها الاقتصاد والأسواق. فهي تثبط النمو وتزيد من خطر الركود التضخمي. وتنشأ مخاطر الاستقرار المالي مع عدم تطابق أسعار الفائدة داخل بعض البنوك، واحتياجات إعادة التمويل لدى المشاركين الآخرين في القطاع المالي، ومخاطر الاضطرابات الائتمانية.

"منذ أكثر من عام، كنت أزعم أن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في عام 2023 الذي وصفه كثيرون مرارا وتكرارا. أنا الآن أقل ثقة بشأن ما يخبئه عام 2024، نظرا لأن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة يؤدي إلى تآكل المرونة المالية والبشرية والمؤسساتية".

واستطرد "اهتزت ثقتي أيضًا بسبب الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يدرك بعد أن توجيهاته السياسية المستقبلية - بالإضافة إلى إطار سياسته النقدية والطريقة التي ينقل بها المسؤولون هدف التضخم المناسب - بحاجة إلى التكيف بسرعة مع واقع النموذج الاقتصادي المتغير".

ويرى العريان أنه على الرغم من تكيف الأسواق سريعًا من أسعار الفائدة الأعلى فإن الاقتصاد الحقيقي في مرحلة مبكرة وأمامه طريق أكثر وعورة.