"صندوق النقد" للعربية: مصر ستواصل استنزاف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر قد تتم خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول النقاط المتبقية في المراجعة.

وأضافت غورغيفا، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، "نحن نتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية. لقد كان هناك الكثير من التقدم على سبيل المثال، جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية. ونحن نشهد تقدماً أيضاً في توجيه الدعم الاجتماعي بشكل أكثر فعالية".

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وأوضحت أنه "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح لسعر الصرف بالتحرك. لماذا هذا مهم؟ لأن السيطرة المتشددة على سعر الصرف تؤدي إلى خسارة الاحتياطيات في الوقت الذي يعد فيه تراكم الاحتياطي ضرورة لتكون مصر في وضع قوي. سيكون لدى فريقنا المزيد ليقوله حول هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة، وأنا أتطلع بشدة للقاء الوفد المصري عندما نشارك في الاجتماعات السنوية".

واستبعدت غورغيفا وقوع ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن سياسة الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بدأت بحصد نتائجها.

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ووفقا لـ غورغيفا، "هناك احتمالية كبيرة بأن تتجنب الولايات المتحدة الركود الاقتصادي، وفي الواقع إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي التشديدية بدأت تؤتي ثمارها، وقد تراجع التضخم والتضخم الأساسي في الأشهر الأخيرة، وهو ما يقترب من الهدف. لكن بالطبع لا ينبغي أن ننسى أن هناك ضغوطاً جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى قوة قطاع الاستهلاك، بالإضافة إلى سوق عمل قوي بشكل استثنائي. فإن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بتحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد".

أوروبا ومستويات التضخم

وفيما يتعلق بأوروبا قالت غورغيفا "إذا ما قارنا الولايات المتحدة وأوروبا، يواجه الاقتصاد الأوروبي المزيد من الرياح المعاكسة، لماذا؟ لأنها أكثر اعتمادا بكثير من الولايات المتحدة على واردات الطاقة. وكانت تلك بمثابة صدمة كان يجب على البلدان أن تتكيف معها. ومع ذلك، ما نراه هو أنه كما هو الحال في الولايات المتحدة، يظل الطلب الاستهلاكي مرنًا. وتظل أسواق العمل في أوروبا مرنة وصامدة".

واستدركت غورغيفا "صحيح أن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو يتخلفان عن الولايات المتحدة من حيث انخفاض التضخم إلى الهدف الذي نعتقد أن الأمر سيستغرقه حتى عام 2024 لكي يحدث ذلك، ولكن في منطقة اليورو أيضًا. الاتجاه يسير في الاتجاه الصحيح، والتضخم آخذ في الانخفاض. الأمر الحاسم بالنسبة لمنطقة اليورو هو تسريع هذا التكيف مع مزيج الطاقة الجديد وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيوفر فرصًا جديدة للوظائف والنمو في أوروبا. تحتاج أوروبا أيضًا إلى معالجة مشكلتها الديموغرافية المتمثلة في الشيخوخة، الأمر الذي يتطلب استخدامًا مدروسًا للعمالة، وكذلك كما تفعل ألمانيا في جلب المزيد من المهاجرين من الخارج للمساعدة في رفع الطلب في سوق العمل الضيق للغاية".

مستويات ضعيفة

وحول نمو الاقتصاد العالمي أكدت غورغيفا الرغبة في خفض التضخم لكي يتم الحصول على نمو اقتصادي أقوى، مشيرة إلى أن توقعات الصندوق للنمو مازالت ضعيفة.

"نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي نحو 3% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويمثل هذا ما يقرب من نقطة مئوية أقل من متوسط ​​العقد الماضي. إن وضع لوم ارتفاع التضخم على ثقة المستهلك والمستثمر هو في الواقع عائق أمام النمو ولهذا السبب فإن مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى، ونرى أن هناك نتائج إيجابية. الاتجاه العالمي للتضخم آخذ في الانخفاض ولكننا نتوقع أن يظل التضخم في معظم البلدان أعلى من الهدف طوال العام المقبل. لذا فإن أسعار الفائدة يجب أن تظل ضيقة. نصيحتنا للبنوك المركزية، أولاً، أن تكون يقظة، وثانيًا أن تعتمد على البيانات. ثالثًا، قم بالكشف عن نواياك بوضوح لبناء المزيد من الثقة".

وقالت غورغيفا "عندما ننظر إلى آفاق العالم، فسنجد أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرته على الصمود بشكل ملحوظ في مواجهة صدمتين لا يمكن تصورهما. ولكن هناك ثمن يدفع في كل مكان. انتعاش بطيء وغير متساو. عندما ننظر إلى آسيا، نجد توقعات ما قبل الوباء واضحة. معظم اقتصادات آسيا أقل بحوالي 4% أو 5% مما كان يمكن أن تكون عليه لو لم يحدث فيروس كورونا والحرب".

تسارع يؤثر على آسيا

وبحسب غورغيفا فإن هناك تسارع يؤثر على آسيا. وبالإضافة إلى ذلك، مع إعادة التفكير في سلاسل التوريد، تواجه بعض البلدان صعوبات محددة كما هو الحال في الصين، وأزمة العقارات. وهذا يزيد من المشاكل في أجزاء من آسيا، لكنه ليس موحدا. إذا نظرت إلى إندونيسيا أو الهند، ستجد أن النمو صحي للغاية والنمو ديناميكي للغاية وكذلك التضخم قد انخفض قبل أي مكان آخر. لذا فإن آسيان والهند تشكلان نقاط مضيئة في الأفق الآسيوي.

أما بالنسبة للصين، فقد بدأت الصين الربع الأول من هذا العام بقوة، ثم فقد النمو بعض الزخم الذي أعاقه في الغالب محلياً ديون العقارات والحكومات المحلية وأيضاً بسبب بعض عمليات إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. ومع ذلك، لا تتوقع غورغيفا أن يظل نمو الصين عند مستوى 5% هذا العام. المزيد من القلق بشأن آفاق النمو الصينية على المدى المتوسط. وقد ينخفض ​​إلى أقل من 4% ما لم تتبع الصين إصلاحات هيكلية مثل إصلاح معاشات التقاعد وإصلاحات الدعم الاجتماعي، ونقل المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين لخلق المزيد من النمو الذي يحركه المستهلك في المستقبل.

وحول أداء الاقتصاد في الشرق الأوسط قالت غورغيفا "ما نراه هو بعض التباطؤ الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان ذلك واضحًا في العام الماضي، وهذا اتجاه عالمي يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا. ونرى أيضًا أن اتجاه التضخم في المنطقة يسير في الاتجاه الصحيح حيث يتباطأ في معظم البلدان، وليس في كل مكان، ولكن في معظم البلدان. ومن الواضح أن البلدان المستوردة للنفط تواجه مسارات مختلفة عن البلدان المصدرة للنفط. قرارات احتواء أوبك بلس في أسواق النفط لها عواقب. وكذلك الحال بالنسبة للزيادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية عندما ننظر إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن المشاكل الأكثر إثارة للقلق هي ذات طبيعة هيكلية، كما تعلمون جيدا. البطالة بين الشباب مرتفعة للغاية 20% 26% في المتوسط ​​في بعض البلدان 30% 35%".