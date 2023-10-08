الدول الأكثر ابتكاراً في العالم وعربياً.. كيف كان ترتيب مصر؟!

أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) مؤشرها العالمي للابتكار لعام 2023. حيث قامت بتقييم مستويات الابتكار في 132 اقتصاداً مع التركيز على قائمة طويلة من المعايير مثل رأس المال البشري والمؤسسات والتكنولوجيا والإنتاج الإبداعي بالإضافة إلى تطور السوق والأعمال، من بين أمور أخرى.

ووجد مؤشر 2023 أنه على الرغم من أن الابتكار لا يزال يزدهر، إلا أن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا كان لهما تأثيرهما على التصنيف، حيث تأثرت مجموعة من الاقتصادات والصناعات بشدة.

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وتصدرت سويسرا التصنيف مرة أخرى هذا العام بحصولها على 67.6 نقطة من أصل 100، وهي المرة الثالثة عشرة التي تحصل فيها على لقب الرائدة عالميا في مجال الابتكار. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث والسويد في المركز الثاني.

بينما تعد الصين الآن الدولة الثانية عشرة الأكثر ابتكاراً في العالم، حيث ارتفعت من المرتبة 14 في عامي 2020 و2019 والمرتبة 17 في عام 2018.

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كما حصلت الصين على لقب الدولة الأكثر ابتكاراً في الشريحة العليا من الدخل المتوسط متقدمة على ماليزيا (المرتبة الإجمالية 36) وبلغاريا (المرتبة 38).، في حين جاءت الهند (المرتبة 40 بشكل عام) في المرتبة الأولى بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، تليها فيتنام (المرتبة 46) وأوكرانيا (المرتبة 55).

وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في التصنيف، تليها السعودية، وقطر.

وجاء ترتيب مصر في المركز 86 عالمياً، والـ 11 بين مجموعة الدولة منخفضة الدخل، والـ 15 في منطقة الشرق الأوسط.