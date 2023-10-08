"فاو" تكشف توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2023

رفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي للحبوب في عام 2023 بمقدار 3.8 ملايين طن مقارنةً بالتوقعات السابقة، وباتت تبلغ الآن 2819 مليون طن، أي أعلى بنسبة 0.9 % (26.5 مليون طن) على أساس سنوي.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه " العربية.نت" إن هذا التحسّن في التوقعات يعكس ترقب تحسّن إنتاج القمح، حيث تمّت مراجعة توقعات الإنتاج العالمي إلى الأعلى بمقدار 3.7 ملايين طن في سبتمبر/أيلول ليصل إلى 785 مليون طن.

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وأوضحت أن تحسّن التوقعات يستند بشكل كامل تقريبًا إلى تقديرات الغلات الأخيرة والأكثر إيجابية في الاتحاد الروسي وأوكرانيا مقارنةً بالتوقعات السابقة، بفضل استمرار الظروف المناخية المواتية.

وتعوّض زيادة التوقعات هذه عن الانخفاض الحاد في التوقعات بالنسبة إلى إنتاج القمح في كندا بفعل استمرار الطقس الجاف على نطاق واسع في الولايتين الرئيسيتين لإنتاج القمح وهما ألبرتا وساسكاتشوان، ما يؤدي إلى تراجع التوقعات بالنسبة إلى الغلات الإجمالية.

وخفضت الـ"فاو" التوقعات بالنسبة إلى إنتاج القمح في الأرجنتين وكازاخستان، خاصة في ظلّ تدهور ظروف المحاصيل بسبب استمرار الطقس الجاف والحار، ما أدّى إلى تقليص توقعات المحاصيل.

أمّا التوقعات الأخيرة التي اطلعت عليها " العربية.نت"، لمنظمة الأغذية والزراعة لجهة الإنتاج العالمي للحبوب الخشنة لعام 2023، فقد بقيت من دون أي تغيير يُذكر عند 1511 مليون طن، إنما هذا يمثل زيادة بنسبة 2.7 % (39.2 مليون طن) مقارنةً بالعام الماضي.

كما رفعت توقعات الإنتاج العالمي من الذرة بشكل طفيف هذا الشهر، ويُعزى ذلك بشكل كامل تقريبًا إلى تحسّن التوقعات في البرازيل، ما يعكس التقديرات الأخيرة بشأن المساحات والغلاّت من الحصاد الجاري للمحصول الرئيسي (سفرينا).

وتشهد البرازيل بالفعل ظروفًا جوية مواتية بالإجمال هذه السنة، ممّا حفّز التوقعات الممتازة، و من المتوقع أن يسجّل الإنتاج مستوى قياسيًا في عام 2023.

وانخفضت توقعات الإنتاج العالمي التي اطلعت عليها " العربية.نت"، من الشعير بشكل هامشي مقارنةً بالأرقام السابقة، ممّا عزّز التوقعات بحصول تراجع من سنة إلى أخرى في عام 2023 نتيجة تراجع توقعات الإنتاج في كندا، حيث إن الظروف الجافة المحيطة بالزراعات في البراري الكندية خفّضت بشكل حاد توقعات الغلاّت.

إنتاج الأرز

أدى تراجع المساحات المزروعة بالأرز عما كان متوقعًا إلى تقليص توقعات الإنتاج في بنغلاديش ونيجيريا والفلبين منذ شهر سبتمبر/أيلول.

إنما عوّض التحسّن في الولايات المتحدة الأميركية إلى حدّ كبير عن هذه المراجعات في التوقعات، حيث يفيد المسؤولون عن ازديادٍ بارز في المساحات المزروعة هذا الموسم، وفي كوت ديفوار، حيث من المرتقب أن يؤدي التوسع في المساحات المزروعة، مصحوبًا بظروف مواتية محيطة بالزراعة، إلى مستوى حصاد قياسي.

ونتيجةً لذلك، يبلغ الإنتاج العالمي من الأرزّ 523.1 مليون طن (على أساس الأرزّ المطحون)، ويبقى من دون تغيير يُذكر مقارنةً بالتوقعات في سبتمبر/أيلول ويشير إلى زيادة سنوية بنسبة 1.0 %.

الاستهلاك العالمي

ووفق ما طالعت " العربية.نت"، من المتوقع أن يكون الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2023-2024 بمقدار 2804 ملايين طن، أي أنه لا يزال أعلى بنسبة 0.8 % (21.8 ملايين طن) من المستوى المسجّل في الفترة 2022-2023، على الرغم من مراجعة بخفض التوقعات بمقدار 3.1 مليون طن هذا الشهر.

كما جرى خفض التوقعات لإجمالي استخدام القمح بمقدار 1.7 ملايين طن منذ صدور التقرير السابق، ليصل إلى 783 مليون طن، لكنه ما زال أعلى بنسبة 0.5 % من مستواه في الفترة 2022-2023.

وتنبثق الزيادة المسجّلة مقارنةً بالموسم السابق بشكل حصري تقريبًا عن استهلاك أعلى للأغذية، ومن المرتقب أن يعوّض هذا عن التراجع المتوقع في استخدام القمح كعلف، في حين من المتوقع أن تبقى الاستخدامات الأخرى من دون أي تغيير.

الحبوب الخشنة

وبلغت تقديرات الاستخدام الإجمالي للحبوب الخشنة " الأعلاف" 1500 مليون طن في الفترة 2023- 2024، أي أقل بمقدار 1.1 مليون طن ممّا ورد في التقرير الأخير، لكنه ما زال أعلى بنسبة 1.2 % من مستواه في الفترة 2022- 2023. ويُعزى الجزء الأكبر من الزيادة من سنة إلى أخرى إلى توقعات وجود طلب أكبر على الذرة (خاصة لاستخدامها كعلف).

وتوقعت "فاو" أن يزداد استخدام الذرة الرفيعة (بشكل حصري تقريبًا لاستخدامها كعلف)، في حين من المرتقب أن يشهد استخدام الشعير انكماشًا.

وقدرت أن يبلغ الاستخدام العالمي للأرزّ في الفترة 2023- 2024 ما مقداره 520.5 ملايين طن، أي بتغيير طفيف منذ سبتمبر/أيلول، ولا تزال هذه الأرقام تشير إلى موسم ثانٍ على التوالي من انعدام النمو في الاستخدام أو من النمو السلبي، خاصة وأنه من المتوقع أن تعوّض الانخفاضات المستمرة في الاستخدامات غير الغذائية الزيادة في متناول الأغذية مدفوعة باستهلاك سكان العالم.

ارتفاع تقديرات المخزونات

ورفعت المنظمة وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه " العربية.نت"، توقعاتها بالنسبة إلى المخزونات العالمية للحبوب في نهاية مواسم عام 2024 بمقدار 6.1 مليون طن منذ الشهر الماضي ، لتصل إلى 884 مليون طن، متجاوزةً بذلك مستوياتها في بداية الموسم بنسبة 3.0 % أي ما يوازي (25.4 ملايين طن)، ومسجّلة بذلك رقمًا قياسًا.

ويؤدي ارتفاع توقعات الشهر الحالي بالنسبة إلى مخزونات نهاية الفترة، مصحوبةً بتراجع توقعات الاستخدام، إلى ارتفاع طفيف في معدل المخزونات إلى الاستخدام بالنسبة إلى الحبوب الإجمالية خلال الفترة 2023-2024، والتي من المتوقع أن تبلغ الآن 30.8 % أي بارتفاع هامشي مقارنة بنسبة 30.6 %خلال الفترة 2022- 2023.

وتحسنت التوقعات بالنسبة إلى قوائم الجرد العالمية للقمح بمقدار 4.1 مليون طن هذا الشهر، وباتت الآن أعلى بنسبة 1.8 % من مستوياتها في بداية الموسم، لتبلغ 319 مليون طن، وتتأتى المراجعة إلى الأعلى خلال الشهر الحالي إلى حدّ كبير عن توقع أن تكون قوائم الجرد أعلى في أوكرانيا والاتحاد الروسي نتيجة تقديرات أعلى للإنتاج.

كذلك، فإن الزيادات في قوائم الجرد للذرة في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أتت أيضًا نتيجة تقديرات أعلى للإنتاج، تمثل الجزء الأكبر من المراجعة إلى الأعلى بمقدار 1.6 ملايين طن بالنسبة إلى المخزونات العالمية من الحبوب الخشنة في الفترة 2023/2024، والتي تبلغ الآن 366 مليون طن، أي أعلى بنسبة 4.7 % من مستوياتها في بداية الموسم.

ونتيجة تعديل طفيف بزيادة التوقعات منذ شهر سبتمبر/أيلول، من المتوقع أن تبلغ المخزونات العالمية من الأرزّ في نهاية مواسم التسويق في الفترة 2023/2024 ما مقداره 198.6 ملايين طنا، بزيادة نسبتها 1.7 % من سنة إلى أخرى وصولًا إلى ذروة جديدة، إنما يتركّز الجزء الأكبر من هذه الزيادة ضمن التوقعات في بضعة بلدان، وبخاصة الهند، إلى جانب الصين (القارية)، وإندونيسيا والولايات المتحدة .

استقرار تجارة الحبوب عالميا

واستقرت تقديرات المنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2023-2024 عند 466 مليون طن تقريبًا، أي من دون تغيير مقارنة بالشهر الفائت، وتشير إلى انكماش بنسبة 1.7 % (8.0 ملايين طن) عن مستواها في الفترة 2022- 2023.

وتوقعت أن تشهد الصادرات العالمية من القمح في الفترة 2023-2024 (يوليو/تموز-يونيو/حزيران) انكماشًا بنسبة 3.5 %(7.0 ملايين طن) قياسًا بالموسم الأخير، حيث تبقى التوقعات من دون أي تغيير هذا الشهر عند 193 مليون طن، خاصة وأن الارتفاع المتوقع في صادرات الاتحاد الروسي، مدعومًا بإمدادات وافرة، يعوّض عن المراجعات بخفض صادرات أستراليا وكندا، حيث جرى خفض توقعات الإنتاج.

و من المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية بالحبوب الخشنة في الفترة 2023-2024 (يوليو/تموز- يونيو/حزيران) 220 مليون طنّ، أي من دون أي تغيير أيضًا مقارنةً بالشهر الفائت، من المرتقب أن تشهد تراجعًا سنويًا بنسبة 0.7 في المائة (1.5 ملايين طن)، ما يعكس بشكل رئيسي انكماشًا متوقعًا في التجارة العالمية بالذرة.

وقد حافظت التوقعات بالنسبة إلى التجارة العالمية بالذرة في الفترة 2023-2024 على ثباتها هذا الشهر عند 178 مليون طن، باعتبار ذلك تعديلًا إلى الأعلى بالنسبة إلى شحنات الذرة المتوقعة من البرازيل، حيث الإمدادات وافرة بفضل حصاد قياسي، وقد عوّضت عن مراجعات طفيفة إلى الأسفل في المبيعات من باراغواي والولايات المتحدة الأميركية.

أمّا التجارة العالمية بالأرزّ في عام 2024 (يناير/كانون الثاني- ديسمبر/كانون الأول)، والتي تعكس إلى حدّ كبير مراجعات بانخفاض طفيف في الواردات لأفريقيا الغربية، فمن المتوقع أن تبلغ الآن 53.0 مليون طن.

ويبقى هذا المستوى أعلى بمقدار 0.5 ملايين طن من المستوى المنخفض المسجّل في عام 2023، حيث من المتوقع أن يستمر التعافي المتواضع في التجارة بفضل شحنات أكبر حجمًا من باكستان وميانمار وتايلاند، الأمر الذي قد يساعد في التعويض عن التخفيضات المحتملة في الصادرات، خاصة من جانب الهند، وفييتنام أيضًا.