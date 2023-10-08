كتب يجب على كل رائد أعمال قراءتها قبل بدء مشروع تجاري

لا توجد معادلة واحدة لتصبح رائد أعمال ناجح، وبالتأكيد لا يوجد مسار محدد، وفقاً لرائد الأعمال، "نيت موريس". والذي يرى أن ريادة الأعمال هي رحلة مليئة بالفرص الهائلة، ولكنها أيضاً مليئة بالتحديات الهائلة.

وكتب موريس، مؤسس شركة "Rubicon Technologies" إحدى أكبر شركات إعادة تدوير النفايات الأميركية، أن طريقه إلى أن أصبح مؤسساً لشركة ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار لم يكن مباشراً وسهلاً. مضيفاً أن كتب الأعمال والكتب التحفيزية، ساعداه في خلق عقلية إيجابية، والتي زودته بواحدة من أولى وجهات النظر حول أساسيات الأعمال.

مادة اعلانية

إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى شخص في أميركا.. وترامب يغادر القائمة

ويوصى "موريس" بخمسة كتب ألهمته وأعدته للرحلة الجامحة المتمثلة في توسيع نطاق شركة ناشئة من حد ائتماني بقيمة 10000 دولار إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.

"فكر وازدد ثراءً" لنابليون هيل

نُشر كتاب "Think and Grow Rich" لأول مرة عام 1937، وهو أحد أكثر كتب المساعدة الذاتية تأثيراً على الإطلاق. قام أندرو كارنيجي بتكليف المؤلف، نابليون هيل، الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في دراسة الأفراد الناجحين، بما في ذلك هنري فورد، وتوماس إديسون، وألكسندر غراهام بيل، من بين آخرين. ويحدد الكتاب 13 مبدأ يمكن أن تساعدك على تحقيق الثروة والنجاح، مثل وجود رغبة مشتعلة، وامتلاك موقف عقلي إيجابي، واتخاذ إجراءات ضخمة.

ويقدم الكتاب رؤى قيمة حول عقلية الأشخاص الناجحين والمبادئ التي يتبعونها. هذا هو الكتاب الأكثر أهمية الذي شكل نظرته للنجاح. "إن رسالة هيل واضحة: النجاح أمر ممكن تحقيقه لأي شخص يرغب في اتباع هذه المبادئ".

"سحر التفكير على نطاق أوسع" بقلم ديفيد ج. شوارتز

ويروى "موريس"، أن والدته أخبرته دائماً أن يجعل أحلامه كبيرة لأنها مجانية. إذا كنت تخطط لمستقبلك، فلن يتطلب الأمر المزيد من الجهد لتحقيق أحلام كبيرة. وتظل هذه هي النصيحة الأولى التي أقدمها لرواد الأعمال الطموحين.

وعلى حد قوله، فإن كتاب "شوارتز"، يعلمك "سحر التفكير على نطاق أوسع"، كيفية التفكير بشكل إيجابي، وتحديد أهداف كبيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يشجعك على الإيمان بنفسك وقدراتك والتفكير خارج الصندوق. ويقدم الكتاب نصائح واستراتيجيات عملية تساعدك على التغلب على الخوف والشك وبناء الثقة والنجاح.

"قوة التفكير الإيجابي" للكاتب نورمان فنسنت بيل

كان المؤلف، نورمان فنسنت بيل، وزيراً يعتقد أن الإيمان والتفكير الإيجابي يمكن أن يساعدا الأفراد على التغلب على الشدائد وتحقيق أهدافهم. ويواجه رواد الأعمال تحديات في كل منعطف عند بدء مساعيهم، ويمكن أن يساعدك الكتاب في التغلب على الشك الذاتي والتغلب على أي سلبية للحفاظ على نظرة صحية للحياة.

"المنبع" بقلم آين راند

وتعد "المنبع" رواية تستكشف مفهوم الفردية وأهمية اتباع القيم والمعتقدات الخاصة بالفرد. وبطل الرواية، "هوارد رورك"، وهو مهندس معماري يرفض التنازل عن رؤيته الفنية، حتى في مواجهة معارضة المجتمع. إن رواية "المنبع" هي بمثابة تذكير بأن ريادة الأعمال تتطلب الشجاعة والقناعة.

"المليار الأول هو الأصعب" بقلم تي بون بيكينز

"المليار الأول هو الأصعب"، هي مذكرات كتبها تي بون بيكينز، أحد عمالقة الصناعة وأحد رواد الأعمال الأكثر نجاحاً في أميركا. ويقدم الكتاب نظرة ثاقبة لفلسفة عمله والاستراتيجيات التي استخدمها لبناء إمبراطوريته. ويشارك بيكنز تجاربه والدروس المستفادة، بما في ذلك إخفاقاته ونجاحاته.