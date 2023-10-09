أسهم الصناعات العسكرية تقفز مع تعهد أميركا بمساعدة إسرائيل

ارتفع صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF بأكثر من 4%، مدعوما بارتفاعات كبيرة في أسهم كل من "Lockheed Martin" بزيادة 8%، و"Northrop Grumman" بزيادة 12% و"Raytheon" بزيادة 4%.

وسجلت أسهم أكبر مقاول دفاعي أميركي "لوكهيد مارتن" يوم الاثنين أفضل أداء يومي (باستثناء الجلسات التي أعلنت فيها الشركة عن أرباحها الربعية) منذ مارس 2020، حيث تجاوزت بفارق ضئيل المكاسب التي حققتها مباشرة بعد أن شنت روسيا عملياتها العسكرية واسع النطاق على أوكرانيا. كما شهدت أسهم شركة "Northrop Grumman" أفضل أداء يومي لها منذ عام 2020.

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تأتي هذه الارتفاعات مع تفاقم الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل، حيث تستمر الحرب لليوم الرابع على التوالي.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود ما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.

رداً على ذلك، تتجه حاملة طائرات أميركية وسفن أخرى نحو الساحل الإسرائيلي، حيث تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثالث بمساعدة إسرائيل على تلبية احتياجاتها الدفاعية.

ومن المتوقع أن تسعى إسرائيل للحصول على المزيد من القنابل ذات القطر الصغير من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والذخائر وقذائف 122 ملم ومدافع الهاون والصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

ودعمت هذه التصاريح والتحركات الأميركية أسهم الصناعات العسكرية، رغم انخفاض المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مثل S&P 500 و"ناسداك" وسط تفاقم عدم اليقين ومخاوف تفاقم أزمة التضخم بسبب التوترات في الشرق الأوسط وأيضا تزايد الضغوط على أسهم الطيران بعد أن أعلنت شركات طيران غربية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الأحداث.

وبالمثل، حصلت مخزونات الدفاع على دفعة كبيرة العام الماضي، بعد شن روسيا عملياتها العسكرية على أوكرانيا. وحتى الآن، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 40 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين، وفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.35 نقطة، أو 0.63%، ليغلق عند 4335.85 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 53.90 نقطة أو 0.40% إلى 13485.24 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 199.83 نقطة، أو 0.60%، إلى 33607.41 نقطة.