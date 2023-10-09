الأسهم المرتبطة بإسرائيل تتراجع عالمياً بعد هجمات حماس المباغتة

أثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل على أسهم الشركات العالمية التي لها اتصالات محلية، بما في ذلك صانعو الرقائق ومقدمو البرمجيات، حيث أعرب المستثمرون عن قلقهم من احتمال تصاعد الصراع.

وأثار هجوم يوم السبت مخاوف جديدة بشأن المخاطر الجيوسياسية في وقت كانت فيه الأسواق المالية العالمية تتصارع بالفعل مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. إذ ارتفعت أسعار النفط بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية.

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مدير الأموال في شركة "Straits Investment Holdings"، مانيش بهارجافا، قال إن الهجوم على إسرائيل قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق ويجعل المستثمرين أكثر عزوفاً عن المخاطرة على المدى القريب. "إذا اندلعت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعطل إنتاج النفط أو نقله، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

ولم تشهد مؤشرات الأسهم الإقليمية الواسعة في آسيا وأوروبا تغيراً يذكر. وأغلقت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان لقضاء عطلة، في حين أوقف إعصار التداول في هونغ كونغ.

تكنولوجيا

تراجعت أسهم أشباه الموصلات مثل "إنفيديا"، و"أبلايد ماتريالز" في تداول ما قبل السوق وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل على خطط "إنتل"، وقد تشهد شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وشركة سامسونغ للإلكترونيات أيضاً تأثيراً عند استئناف التداول.

ووافقت إنتل في يونيو على بناء مصنع تصنيع جديد في إسرائيل، كجزء من حملة الشركة ونظيراتها لتنويع مصادر إنتاجها. وقدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت قيمة الصفقة بنحو 25 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يراقب المتداولون أيضاً شركة "Datadog"، وأسهم الأمن السيبراني الأخرى نظراً للتأثير المحتمل على شركة "Check Point Software Technologies"، التي يقع مقرها في تل أبيب. وانخفض سهم "Check Point" المُدرج في الولايات المتحدة بنسبة 4.4% في تداولات ما قبل السوق.

وتراجعت أسهم مصدري البرمجيات الهنود الذين لديهم عمليات في إسرائيل، بما في ذلك شركة "Infosys Ltd"، و"Tech Mahindra"، و"Wipro Ltd"، بأقل من 0.5%.

النفط والشحن

وفي حين أن إسرائيل ليست منتجاً كبيراً للنفط، فإن بقية المنطقة كذلك، لذا فإن الصراع يدفع أسعار السلعة والأسهم المرتبطة بها إلى الارتفاع.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% مع عودة علاوة مخاطر الحرب إلى الأسواق. وارتفعت أسهم المنتجين الآسيويين مثل "Woodside Energy Group"، و"Santos Ltd" الأسترالية بأكثر من 3% لكل منهما، في حين تقدمت كل من "Shell"، و"BP Plc" بحوالي 2.5% في لندن. وفي تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون" بأكثر من 2%.

وكان سهم "Energean Plc" استثناءً ملحوظاً لارتفاعات أسهم الطاقة، حيث انخفض بنسبة 18% في لندن. إذ أن أصول الإنتاج والتطوير الرئيسية لمنتج الغاز الطبيعي هي الحقول الواقعة قبالة سواحل إسرائيل.

إيرادات إسرائيل

كما ستكون الشركات التي تعتبر إسرائيل من بين أسواقها الرئيسية على رادار المتداولين. وتشمل هذه الشركات: شركة "Nanjing Xinjiekou Department"Store Co" الصينية، و"Taboola.com" المدرجة في الولايات المتحدة، و"Kenon Holdings"، وشركة "Lanner Electronics" التايوانية.

وتراجع سهم شركة أداني للموانئ الهندية، المالكة لميناء حيفا، بنسبة 5.7%.

كما عزز الصراع أسهم شركات الدفاع. ارتفعت أسهم شركة "BAE Systems Plc" بما يصل إلى 5.3% في لندن، بينما تقدمت شركة "Lockheed Martin"، وشركة "RTX" بنحو 4.5% لكل منهما في الولايات المتحدة.

الذهب

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات مناجم الذهب الآسيوية، مثل شركة "Newcrest Mining Ltd" الأسترالية، مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع سهم شركة التعدين الأميركية "نيومونت كورب" بنسبة 1.8%.