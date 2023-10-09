الأميركية "كلوديا غولدين" تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023

منحت جائزة نوبل للاقتصاد اليوم الاثنين للبروفيسورة "كلوديا غولدين" من جامعة هارفارد لأبحاثها حول المرأة في سوق العمل.

وقالت لجنة نوبل خلال إعلان الجائزة إن "غولدين" قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ونتائج سوق العمل عبر القرون. وأضافت اللجنة أن بحثها يكشف عن أنماط جديدة، ويحدد أسباب التغيير، ولكنه يتحدث أيضاً عن المصادر الرئيسية للفجوات المتبقية بين الجنسين.

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ويحصل الفائزون بالجائزة، التي تحمل رسمياً اسم جائزة "Sveriges Riksbank" في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى "ألفريد نوبل"، على 10 ملايين كرونة سويدية (907000 دولار) فيما بينهم.

وذهبت جائزة العام الماضي إلى الاقتصاديين المقيمين في الولايات المتحدة بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيج لعملهم في مجال البنوك والأزمات المالية.

وقالت لجنة نوبل إن أبحاثها في أوائل الثمانينات "حسنت بشكل كبير فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، خاصة خلال الأزمات المالية"، وفي إظهار أهمية تجنب انهيار البنوك. وأضافوا أن هذا كان "لا يقدر بثمن" خلال الأزمة المالية 2008- 2009 وجائحة كوفيد- 19.

الفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد في السنوات العشر الاخيرة

وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للاقتصاد التي مُنحت الاثنين في ستوكهولم في ختام موسم جوائز نوبل 2023:

- 2023: كلوديا غولدين (الولايات المتحدة) عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل.

- 2022: بن برنانكي (الولايات المتحدة)، ودوغلاس دايموند (الولايات المتحدة) وفيليب ديبفيغ (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم بشأن الأزمات المالية والمصارف.

- 2021: ديفيد كارد (كندا) وجوشوا انغريست (الولايات المتحدة) وغيدو إمبنس (هولندا/الولايات المتحدة)، عن أعمالهم التي أتاحت توسيع المعارف بشأن مجالات عدة بينها سوق العمل والهجرة والتعليم.

- 2020: بول ميلغروم (الولايات المتحدة) وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة)، تقديراً لـ"تحسينهما نظرية المزادات واختراع أطر جديدة للمزادات".

- 2019: أبهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة)، وإستر دوفلو (فرنسا/الولايات المتحدة) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم لتقليص الفقر في العالم.

- 2018: وليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

- 2017: ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي خصوصاً الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين او المستثمرين.

- 2016: أوليفر هارت (بريطانيا/الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.

- 2015: آنغس ديتون (بريطانيا/الولايات المتحدة) تقديراً لأبحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية.

- 2014: جان تيرول (فرنسا) تقديراً لـ"تحليله قوة السوق وتنظيمها".