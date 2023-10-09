الاشتباكات في فلسطين تدفع الروبل لأدنى مستوى في 18 شهرا مقابل الدولار

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 18 شهرا مقابل الدولار يوم الاثنين متجاوزًا مستوى 102، وسط انخفاض إمدادات العملات الأجنبية وتأثر رغبة المستثمرين بالمخاطرة مع تفاقم الاشتباكات في فلسطين بين إسرائيل وحماس.

وتستمر الحرب بين إسرائيل وفلسطين ليومها الرابع على التوالي.

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وانخفض الروبل 1.8% مقابل الدولار إلى 102.18، وهي أدنى مستوى منذ 23 مارس 2022. وهوت العملة الروسية إلى مستوى قياسي منخفض عند 121.5275 في الأسابيع التي تلت العمليات العسكرية التي شنتها موسكو على كييف في فبراير 2022.

وخسر الروبل 1.9% ليتداول عند 107.76 مقابل اليورو وانخفض 2.1% مقابل اليوان إلى 14.01.

أدى الانخفاض الأخير للروبل في أغسطس إلى قيام البنك الروسي برفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%، ومناقشة السلطات إعادة فرض الضوابط لدعم العملة، إلا أن التدخلات كانت أكثر محدودة هذا العام.

وتم رفع أسعار الفائدة إلى 13% في سبتمبر، ويتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في 27 أكتوبر، مع استمرار ضعف الروبل من بين العوامل التي تحد من آفاق النمو في روسيا على المدى الطويل.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الروسية الرئيسية، بنسبة 3.4% إلى 87.46 دولاراً للبرميل، في ظل تفاقم الاشتباكات العسكرية في الشرق الأوسط.

وتتوقع وزارة المالية الروسية أن ترتفع عائدات الضرائب من شركات الطاقة في أكتوبر.