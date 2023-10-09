بنوك مصرية جديدة تعلق استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه في الخارج

انضمت بنوك مصرية جديدة إلى قائمة تعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر في التعاملات الدولية في خطوة تستهدف الحد من مسحوبات النقد الأجنبي.

وأخطرت بنوك التجاري الدولي مصر "CIB " و كريدي أجريكول ،و العربي،و الأهلي المتحد، وبنك التعمير والإسكان و بنك مصر ،وبنك Qnb وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي.

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وأعلن البنك التجاري الدولي- أمس الأحد، وقف المعاملات بالعملات الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه للشركات وذلك اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجاري.

وقال البنك في رسالة نصية لعملائه إن استخدام بطاقة الخصم المباشر يقتصر على المعاملات بالجنيه داخل مصر فقط.

ونهاية الأسبوع الماضي أوقف بنكان استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وقال عدد من العملاء إن البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي أرسلا إشعارا للعملاء يوم الخميس الماضي أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر حسبما نقلت "رويترز".

وقال مصرفي في مصر إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.

وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس/آذار على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

وقال المصرفي "في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد 4 أو 5 أشخاص من نفس العائلة".

وفقا لبعض العملاء في البنوك لم يعد أمام العملاء الراغبين في السفر سوى فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو استخدام بطاقات الائتمان التي تضيف رسوما وفوائد.

وذكر بعض العاملين في مجال الإعلانات لـ"العربية.نت" أنهم باتوا لا يستطيعون سداد مقابل إعلانات مؤسساتهم على المنصات الرقمية.

وقال عميل لأحد البنوك " لا أستطيع تجديد اشتراك خدمة "نتفيلكس" التي تكلف نحو 4 دولارات".