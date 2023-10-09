عقود الغاز الأوروبية الآجلة تقفز بقوة بعد تسرب في أحد خطوط الأنابيب

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بعد اكتشاف تسرب في خط أنابيب في منطقة البلطيق، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية وزيادة مخاطر الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

ارتفع العقد القياسي الأوروبي بما يصل إلى 9.7% ليتداول فوق 41 يورو (43 دولاراً) لكل ميغاوات في الساعة يوم الاثنين. يأتي ذلك، بعدما تم اكتشاف تسرب مشتبه به في وقت مبكر من يوم الأحد في خط أنابيب تحت البحر يربط بين الشبكتين الفنلندية والإستونية، والذي أغلقه مشغلوه أثناء التحقيق في المشكلة.

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وبينما يبدو الحادث تحت السيطرة في الوقت الحالي، فإنه يسلط الضوء على ضعف البنية التحتية تحت سطح البحر في أعقاب الانفجارات التي وقعت على خطوط أنابيب نورد ستريم القريبة قبل عام. ومع دخول نصف الكرة الشمالي موسم التدفئة، يتزايد التركيز على أي انقطاع محتمل في الإمدادات في أعقاب تقلبات سوق الطاقة في العام الماضي، حتى مع وصول مخزونات الغاز الأوروبية إلى طاقتها الكاملة تقريبا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال مدير أسواق الطاقة في شركة استشارات المرافق العامة، "آيبرايت المحدودة"، تيم بارتريدج: "تبدو أسعار الطاقة متفاعلة بشكل مفرط مع الأخبار التي لا تزال تلي الأزمة على الرغم من أن احتياطيات الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 100% بالفعل".

وتتبع الغاز أيضاً التقدم في أسعار النفط الخام، والتي ارتفعت بعد العمليات العسكرية الدائرة بين حماس وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويهدد التوغل بإشعال التوترات في الشرق الأوسط. إذ يتم شحن بعض الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تمتلك محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وترسلان بعض الوقود إلى أوروبا.

وفي حين أن سوق البلطيق صغير نسبياً، فإن خط الأنابيب المتأثر بالتسرب يربط محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة الجديدة في فنلندا بإستونيا. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال بعد خفض مشتريات الغاز من خطوط الأنابيب الروسية، لكن الغاز لم يمثل سوى 3.5% من مزيج الطاقة في فنلندا في النصف الأول من هذا العام.

وارتفعت عقود غاز الشهر الأول الهولندية، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة 9.3% ليصل إلى 41.80 يورو لكل ميغاوات في الساعة بحلول الساعة 11:31 صباحاً في أمستردام. كما ارتفع ما يعادله في المملكة المتحدة.