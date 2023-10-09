"أكوا باور" للعربية: هكذا يتم تخفيض التكاليف لتحلية مياه البحر
التناضح العكسي يخفض 3.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً في مشروع "الشعيبة" بالسعودية
قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "أكوا باور" السعودية، رعد السعدي، إن الدور السعودي في الطاقة المتجددة دور ريادي، مشيراً إلى أن مستهدفات 2030 طموحة ولديها الإمكانية اللازمة للنجاح.
وأضاف السعدي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر أسبوع المناخ المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أن مشروع "حصيان" لتحلية المياه الذي تنفذه "كوا باور" في الإمارات، يعتبر الأول من نوعه بالعالم لتحلية المياه، حيث يعمل بالطاقة المتجددة 100%، مع اعتماده على تقنية "التناضح العكسي".
وأكد أن تطبيق تقنية التناضح العكسي بمشروع "الشعيبة" في السعودية الذي تنفذه الشركة يخفض 3.5 مليون طن من الانبعاثات سنوي.
وتابع: "أكوا باور الآن تعتمد أكثر الحلول والابتكارات في هذا المجال، بحيث أصبحت تحلية مياه البحر أقل تكلفة وأقل تلويثاً للبيئة، باستخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وبالتالي تقدم الأسعار الأكثر تنافسية على مستوى العالم".
وكانت "هيئة كهرباء ومياه دبي" أعلنت الشهر الماضي، اختيار شركة "أكوا باور" السعودية لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع لتحلية المياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (حوالي 914 مليون دولار).
وقالت الهيئة في بيان إن المشروع يتعلق بتحلية المياه "بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي".
-
بنوك مصرية جديدة تعلق استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه في الخارجللحد من سحب النقد الأجنبي قصص اقتصادية
-
خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.. سيناريو جديد محتمل بعد اندلاع الاشتباكاتترقب اجتماع الخبراء في وكالة "موديز" في أقل من أسبوع اقتصاد
-
صرف الدفعة الـ16 من مستحقات مزارعي القمح في السعودية84 مليون ريال لكمية تزيد عن 45 طناً اقتصاد