"الجزيرة كابيتال" تصدر توقعات الأرباح الفصلية لـ47 شركة سعودية مدرجة

أصدرت شركة الجزيرة كابيتال توقعاتها لنتائج 47 شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث من عام 2023، متوقعة انخفاض أرباحها (باستثناء أرامكو) بنسبة 18.2% إلى 15.7 مليار ريال.

وقالت "الجزيرة" في تقرير اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن معظم الانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق يأتي من تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 55.6% وأرباح شركة معادن بنسبة 84.2%.

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ورجحت الشركة أيضا انخفاض صافي ربح قطاع الأسمنت عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 24.4% نتيجة تباطؤ نشاط البناء واستمرار الضغط على الأسعار.

فيما توقعت نمو قليل في أرباح قطاع البنوك عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 2.6% نتيجة التوسع المحدود لهامش صافي الفوائد فيما نتوقع نمو القروض بمعدل أقل.

ورجح التقرير، ارتفاع صافي ربح قطاع الاتصالات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.4% بدعم من الأرباح غير المتكررة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" وتعافي نمو الإيرادات.

في المقابل، من المتوقع ارتفاع صافي ربح الشركات الواقعة ضمن تغطية "الجزيرة كابيتال" عن الربع السابق بنسبة 6.5% بدعم في معظمه من زيادة صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 29.3% وقطاع البنوك بنسبة 1.2%.

ويرجع نمو صافي ربح قطاع الاتصالات عن الربع السابق إلى الأرباح غير المتكررة التي قد تحققها شركة الاتصالات السعودية، فيما يقود مصرف الإنماء نمو قطاع البنوك بسبب التوسع الكبير في المركز المالي.