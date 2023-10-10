أسهم بورصة مصر تربح 23.2 مليار جنيه مكاسب سوقية بدعم شرائي للمؤسسات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية.

وقفز المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنحو 1.62%، ليغلق عند 19724 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 19748.6 نقطة.

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وارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3668.5 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 3670 نقطة.

وزاد مؤشر "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464.7 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 5466 نقطة.

مكاسب قوية

وفي ختام تعاملات اليوم، أضافت أسهم بورصة مصر نحو 23.2 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية، ليصل رأس المال السوقي لنحو 1.323 تريليون جنيه في الختام.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداولات 483.8 مليون سهم، من خلال أكثر من 62.8 ألف صفقة مُتفذة.

واتجهت تعاملات المستثمريين الأجانب والعرب للشراء بصافي بلغ 227.5 مليون جنيه و213.3 مليون جنيه على الترتيب، في اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 440.8 مليون جنيه.

واستحوذ الأفراد على 61.4% من إجمالي التعاملات، واتجهت جميع تعاملاتهم للبيع بقيادة المصريين والبالغ صافي تعاملاتهم 373.5 مليون جنيه بيعا.

فيما استحوذت المؤسسات على 38.6% من إجمالي التعاملات، واتجهت معظم تعاملاتهم للشراء بقيادة الأجانب والبالغ صافي تعاملاتهم 260.9 مليون جنيه شراء.

واستحوذ المصريون على نحو 78.9% من إجمالى التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 11.4% و 9.7% على التوالي.

آفاق نمو اقتصاد مصر

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2% في 2023، و3.6% في 2024.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7% في 2022 وفقا لبيانات الصندوق.

كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5% في 2023، وأن يقفز إلى 32.2% في 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق اليوم أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.

في سياق متصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن التضخم الأساسي تباطأ في سبتمبر/ أيلول على أساس سنوي إلى 39.7%، مقابل 40.4% في أغسطس/ آب.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس في مؤتمر صحافي أن الحكومة اتفقت مع التجار على خفض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بين 15% و25%، وتشمل هذه السلع الفول والعدس والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان والزيوت ومنتجات الدواجن والأرز والبيض اعتبارا من السبت المقبل.

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.