أسهم شركة أمن سيبراني ترتفع 165% في أعقاب الحرب بين فلسطين وإسرائيل

ارتفعت أسهم شركة "HUB Cyber Security" بنحو 165% في جلسة يوم الاثنين، وذلك في أعقاب أحداث الصراع بين حماس وإسرائيل الأخيرة.

ومن المرجح أن تكون تفاعلت أسهم شركة الأمن السيبراني، التي مقرها في إسرائيل، مع تزايد مخاوف حدوث هجمات إلكترونية للشركات الموجودة في البلاد.

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تعتبر تحركات أسهم "HUBC" معاكسة لأداء أسهم الشركات المنكشفة على السوق الإسرائيلي. ووفقا للاستخبارات الأميركية، لم تكن هناك حتى الآن أي "حملات إلكترونية كبرى" كجزء من الصراع. ومع ذلك، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنها تعرضت لهجمات إلكترونية "مستمرة" و"منسقة".

وفقًا لمحلل "جي بي مورغان" بريان إسيكس، قد تكون شركات الأمن التي لها علاقات مع إسرائيل معرضة لخطر الضغوط مع تفاقم الأحداث.

وحتى بعد المكاسب الكبيرة، لا يزال السهم منخفضا بشكل ملحوظ هذا العام. في يونيو، تلقت "HUB" إخطارًا من بورصة ناسداك بأن أسهمها لم تستوف الحد الأدنى لسعر العرض وهو 1 دولار. سيكون أمام "HUB" حتى 6 ديسمبر لإعادة السهم إلى مستويات 1 دولار أو أكثر لمدة 10 أيام عمل متتالية على الأقل. إذا لم تتمكن "HUB" من تحقيق ذلك، فقد تكون مؤهلة لفترة امتثال إضافية مدتها 180 يومًا تقويميًا.

علاوة على ذلك، يبدو أن هناك أيضا صراعا داخل إدارة الشركة. بعد إجراء تحقيق داخلي للتحقيق في اختلاس أموال الشركة، خلصت اللجنة الخاصة للمديرين المستقلين في "HUB" إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة من المحتمل أن يكون قد اختلس ما يقرب من 582 ألف دولار لاستخدامه الشخصي. تلقي إشعارات عدم الامتثال في بورصة ناسداك والأدلة على سوء السلوك في الشركة.

في المقابل، كشف بريان إسيكس في تقريره للعملاء عن أسهم شركات الأمن السيبراني التي قد تتأثر بشكل أكبر من العمليات العسكرية بين حماس وإسرائيل.

وانخفضت أسهم شركة "Check Point Software Technologies" بنسبة 1.50% في جلسة الأمس وبنسبة 3.4% في تداولات ما قبل السوق اليوم، بعد ارتفاعها 3.2% خلال 3 جلسات على التوالي حتى يوم الجمعة.

تعتبر الشركة من بين أكثر الشركات انكشافا على السوق الإسرائيلية ضمن قائمة "إسيكس"، حيث يقع مقرها الرئيسي في تل أبيب، مع 60% من مساحات مكاتبها و42% من موظفيها في إسرائيل بحسب آخر الإحصاءات.

انخفض سهم "CyberArk Software" بنسبة 2.7%، بعد يوم واحد من ارتفاعها بنسبة 5.8%.

وبحسب بريان إسيكس فإن الشركة تحتفظ "بوجود كبير" في إسرائيل، حيث إن مقرها الرئيسي في تل أبيب. كما تمتلك 71% من الأصول طويلة الأمد في البلاد.

وانخفض سهم شركة "SentinelOne" بنسبة 1.5%، وتعتبر من بين الأكثر تداولًا في القائمة قبل الافتتاح يوم الثلاثاء، حيث إن الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا لديها انكشاف "نسبي"على السوق الإسرائيلية.

وكتب إسيكس: "على الرغم من عدم وجود مقر رئيسي لها في البلاد، إلا أن شركة SentinelOne تحتفظ بأصولها الطويلة الأمد بنسبة 44% في إسرائيل، مع وجود جزء من إدارة البحث والتطوير في تل أبيب".

كما تراجعت أسهم شركة "Palo Alto Networks" بنسبة 0.9%، حيث أشار إسيكس إلى أن "العديد" من عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة كانت مقرها في إسرائيل وتمتلك الشركة حوالي 12% من أصولها طويلة الأمد في البلاد.

ومن بين الشركات الأخرى ضمن القائمة، هي كل من "Rapid7" و"Zscaler"، حيث لديهما مكتب للبحث والتطوير في تل أبيب، و"Tenable" التي تجري عمليات البحث والتطوير في إسرائيل واستحوذت مؤخرًا على شركة أمن سحابي مقرها في تل أبيب.