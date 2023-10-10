"سندات القطط" تتحدى مؤشرات الأسواق العالمية بعوائد قياسية!

بينما تتعرض أسواق السندات في كل مكان لضربة قوية بسبب مزيج من أسعار الفائدة المرتفعة، والقلق بشأن العجز، ومحافظي البنوك المركزية المتشددين، فإن إحدى فئات أدوات الدين تمنح الدائنين عوائد مكونة من رقمين: سندات الكوارث - catastrophe bonds أو "CAT".

لقد ظل المستثمرون في سوق ما يسمى سندات القطط أو "CAT"، التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، خارج العاصفة لجني عوائد تصل إلى 16% هذا العام. وبسبب الطريقة التي تتم بها هيكلة السندات، فإن كوبوناتها تستمر في الارتفاع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ويحصل المستثمرون على علاوة مخاطر كبيرة على رؤوس أموالهم، طالما لم تقع كارثة.

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إنها ديناميكية لفتت انتباه عدد متزايد من مديري الأصول ومصدري الصناديق. قال آندي بالمر، المسؤول عن هيكلة صفقات سندات القطط لشركة "Swiss Re" في أوروبا وآسيا، إن إصدار هذا العام حتى سبتمبر ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويصف الحالة المزاجية في السوق بأنها "مزدهرة".

وتتطلع شركات إعادة التأمين الكبرى مثل "سويس ري"، و"ميونيخ ري"، فضلا عن بعض شركات الاقتصاد الحقيقي، بشكل متزايد إلى سندات القطط في محاولة لحماية نفسها من الكوارث التي لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر. وفي يوليو، لجأت شركة بلاكستون إلى سندات "كات" لحماية الأصول العقارية من خسائر الكوارث الطبيعية. وأصدرتها شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لشركة "غوغل" في حالة تعرض عملياتها في كاليفورنيا لزلزال.

في هذه الأثناء، يصطف مديرو الأصول للحصول على عوائد ضخمة. كما أنهم يحبون تنويع المحفظة الاستثمارية التي توفرها هذه السندات، لأن الأدوات لا ترتبط بالأسهم أو غيرها من الأسواق ذات الدخل الثابت. وتدير شركة "Schroders AG"، و"GAM Investments of Switzerland" أكبر صناديق سندات CAT، وفقاً لشركة "Morningstar" كما تنشط شركات "كريدي سويس"، و"Amundi Asset Management"، و"Axa Investment Managers" في السوق.

لكن يحتاج المستثمرون إلى التحلي بالقدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المخاطر التي أصبحت أكثر وضوحاً في عالم تنقلب فيه أنماط الطقس بسبب تغير المناخ، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويجني مستثمرو سندات "كات" المال طالما أن الكارثة المحددة الموصوفة في شروط السندات - مثل الإعصار أو الفيضانات الشديدة أو الزلزال - لم تحدث. وإذا حدث ذلك فإن حاملي السندات من الممكن أن يخسروا بعض أو كل أموالهم، والتي تستخدم بعد ذلك لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية.

وقد زادت العائدات لأن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة ينتقل تلقائيا إلى كوبونات سندات الكوارث، وهي أدوات ذات سعر فائدة متغير. ويشهد المستثمرون أيضاً علاوات أكبر لمواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية. وتم تشديد المصطلحات التي تحدد الحدث المحفز.

قال ستيف إيفانز، مالك شركة أرتميس، وهي شركة تتعقب سندات الكوارث وسوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين: "كانت هناك إعادة تسعير لمخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم، خاصة في أماكن مثل كاليفورنيا وفلوريدا وأستراليا". "لقد تضاعفت إمكانية العائد تقريباً في العقد الماضي."

إليك كيفية عمل سندات الكوارث:

تقوم شركة إعادة التأمين أو الشركة بإصدار سندات عندما تريد توزيع مخاطر كارثة معينة على المشاركين في سوق رأس المال. يتم الدفع للمستثمرين بالكامل في حالة فشل الحدث - الذي يتم تعريفه بعناية من حيث خطورته أو تأثيره على الراعي، أو مقاييس مثل سرعة الرياح الدقيقة. تركز بعض أكبر الرهانات على عواصف الرياح عالية السرعة، خاصة في فلوريدا. إذا حدثت الكارثة المحددة، يمكن للمستثمرين أن يخسروا بعض أو كل أموالهم. ثم تستخدم شركة التأمين الأموال المصادرة للمساعدة في دفع المطالبات.

يحصل المستثمرون على قسيمة متغيرة - غالبا ما تعتمد على أسعار سندات الخزانة الأميركية - بالإضافة إلى علاوة لتحمل مخاطر الكوارث. وعلى هذا الأساس، ارتفع إجمالي عائد مؤشر سويس ري إلى 7.55% في منتصف مايو من 5% في نهاية الربع الأول، مسجلاً أعلى عائد سنوي خلال عقد من الزمن. والآن يتجاوز متوسط العوائد 16%، وفقاً لشركة Swiss Re.

قبل عام واحد فقط، كانت حجة الاستثمار أقل قوة. وتراوحت العائدات بين 2.8% و5.8% خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وفقا لمؤشر السندات السويسرية ري كات. تغير المزاج في عام 2022 عندما ضرب إعصار إيان فلوريدا، مما تسبب في خسائر تأمينية تزيد عن 50 مليار دولار.

خسر العديد من المستثمرين أموالهم وتقلص حجم الصفقة.

قال بول شولتز، الرئيس التنفيذي لبنك Aon Securities، وهو بنك استثماري ينظم صفقات سندات الكوارث: "لقد كان حدثا كبيرا للغاية".

وقال شولتز بشكل عام، إن ارتفاع التضخم وارتفاع التكاليف المرتبطة بالعملة وتأثير إعصار إيان "تسبب في إعادة تسعير كبيرة للمخاطر".

وقد أدت إعادة التسعير هذه إلى تحفيز السوق.

هذا العام، نجا مستثمرو سندات الكوارث في الغالب من الأحداث الكبرى. ويقدر المحللون في شركة سيتي غروب أن إجمالي خسائر التأمين في الربع الثالث بلغ حوالي 17 مليار دولار، وهو أقل من المعتاد "لهذه الفترة النشطة"، وفقاً لمذكرة أرسلت للعملاء.

في الوقت الحالي، تركز العديد من النماذج التي تقوم عليها شروط سندات الكوارث على الأعاصير والزلازل الكبرى. لكن المستثمرين والجهات المصدرة سيحتاجون إلى معرفة كيفية التوصل إلى نماذج مماثلة لحرائق الغابات والفيضانات المفاجئة.

وقال بيتر ديفيوري، العضو المنتدب لشركة نيوبيرجر بيرمان، التي تشرف على استثمارات في سندات القطط بقيمة 1.2 مليار دولار نيابة عن العملاء: "هناك مخاوف من أن النمذجة لا تواكب تلك المخاطر".

وقالت مديرة استراتيجيات الدخل الثابت في شركة "مورنينغستار إنك"، مارا دوبريسكو، إن المستثمرين "يراهنون ببساطة على أن تلك النماذج الرياضية معايرة بشكل جيد وصحيحة".

وفي الوقت نفسه، يستمر السوق في النمو. ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن سوق سندات الكوارث ستقفز إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.