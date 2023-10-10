وسط أزمات ديون عالمية.. ماذا ينتظر العالم من اجتماعات صندوق النقد في مراكش؟

تتوجه أنظار العالم صوب اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، والتي تعقد لأول مرة منذ 50 عاما، في القارة الإفريقية. ويأتي في وقت تتفشى فيه أزمة الديون في الجنوب العالمي، وبنية مالية مختلة في التعامل مع أزمات الديون، وفي الوقت نفسه، تزايد الاستياء من عدم عدالة حقوق التصويت والتمثيل غير الكاف في هذه البنية المالية العالمية.

ووفقاً لـ "فايننشال تايمز"، فإن صندوق النقد الدولي يواجه الاختبار الأعظم لشرعيته منذ تأسيسه قبل ما يقرب من 80 عاماً. لقد نجا من أزمات متعددة، من سياسات الحرب الباردة إلى انهيارات العملة. ولكنه يحتاج اليوم إلى مواجهة مجموعة من التحديات: فالتعاون العالمي أصبح متاحاً في حين تتزايد الضغوط التي تفرضها المديونية وتغير المناخ على الاقتصاد الدولي.

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وتمثل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي بدأت يوم الاثنين في مراكش، فرصة لتحفيز إصلاح الوصي الاقتصادي العالمي المتعثر. ومن دون بذل جهود متضافرة بين أعضائه من أجل التغيير، فقد يشهد صندوق النقد الدولي تراجعاً في نفوذه باعتباره جهة الإقراض الطارئة في العالم. وهذا من شأنه أن يضر بالنظام الاقتصادي العالمي المترابط الذي يحتاج إلى حكم شامل لضمان استقراره.

وعلى الرغم من قدرته على الإقراض البالغة تريليون دولار، فقد كافح صندوق مؤخرا لنشر موارده المالية بشكل فعال على نطاق واسع، وفقا لمؤسسة "ODI" البحثية. كما يوجه انتقاد آخر لصندوق النقد بشأن بطء عملية إعادة هيكلة الديون والتي يلعب فيها الصندوق دوراً حاسماً، خاصةً في ظل تقديرات الصندوق إلى أن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير، أو تعاني من ضائقة الديون. ورغم أن صندوق النقد الدولي تعرض للعرقلة من قِبَل الدائنين المتعنتين، فإن إجراءاته تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى السرعة والشفافية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه يواصل العمل على مساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة الديون أو التي تقترب منها، ويجري النظر في إصلاحات إضافية لسياسة الديون. ويشمل ذلك تعاون الدائنين وضمانات التمويل، ودعم المشاركة بشكل أفضل مع الأعضاء والدائنين، ودعم الأعضاء الذين يخضعون لإعادة هيكلة الديون عندما يواجهون ظروفا استثنائية. ويشارك صندوق النقد الدولي أيضاً في رئاسة المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية لجمع البلدان المقترضة مع الدائنين الرسميين وغير الرسميين.

دعوات للعدالة المالية

وفي الفترة التي سبقت انعقاد الاجتماع في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش، دعت مجموعة "العشرين المعرضين للخطر" ــ وهي مجموعة تضم أكثر من 50 دولة معرضة لتغير المناخ ــ ليس إلى الإصلاح فحسب، بل إلى إصلاح شامل للبنية المالية العالمية. وفي قمة المناخ الإفريقية، طالبت الدول الإفريقية المشاركة بإنشاء بنية مالية جديدة، مع تحسين إجراءات إعادة هيكلة الديون بحيث تلبي احتياجات أفريقيا على نحو أفضل. وفي الأسبوع الماضي فقط، دعت باكستان والأرجنتين في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات خاصة بالإعسار السيادي، بشكل مستقل عن الدائنين والمدينين، من أجل تزويد البلدان بطريقة سريعة وعادلة للخروج من أزمة الديون.

منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا واحدة من أعلى الأصوات التي دعت إلى تخفيف أعباء الديون بسرعة عن البلدان المثقلة بالديون. لكن الأمور لا تزال تبدو مختلفة إلى حد ما في الممارسة العملية: إذ تظهر دراسة أجريت على 179 تحليلاً للقدرة على تحمل الديون في 117 دولة بين عامي 2020 و2022 أنه على الرغم من إشارة صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مخاطر الديون في 86 دولة، إلا أن صندوق النقد الدولي يلجأ إلى تخفيف عبء الديون كإجراء وقائي في 4 حالات فقط (لم تكن قد توقفت بالفعل عن الدفع أو دخلت في مفاوضات إعادة الهيكلة). وفي جميع البلدان الأخرى التي لديها مستويات مماثلة من مخاطر الديون، لا توجد توصيات أو سيناريوهات حيث يكون لتخفيف عبء الديون دوره. وبدلا من ذلك، يوصي صندوق النقد الدولي من جانب واحد الدولة المدينة باتخاذ تدابير التكيف لخفض نسبة الدين. وهذا يعني أن الدائنين يتجنبون الخسائر، في حين يتحمل السكان وحدهم العبء.

والمشكلة الأخرى هي أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي، على سبيل المثال، مفرطة في التفاؤل بشكل منهجي. ونتيجة لهذا فإن هذه التقارير تبالغ في تقدير قدرة البلدان المدينة على السداد في المستقبل، في حين تقلل من تقدير الحاجة إلى تخفيف أعباء الديون. ويشكل هذا مشكلة بشكل خاص لأن متطلبات الإعفاء التي يحسبها صندوق النقد الدولي تشكل الأساس الأكثر أهمية الذي تعتمد عليه البلدان الدائنة العامة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات إعادة هيكلة الديون.

ونحن في احتياج إلى إصلاح حقيقي للبنية المالية الدولية لصالح إجراءات عادلة وشفافة في التعامل مع الإعسار السيادي وقائمة على القواعد.

حقوق التصويت

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، وفقاً لمقال لإدارة التحرير، بأن التهديد الأوسع لأهميته يأتي من التحولات في الاقتصاد العالمي. ولم يكن الصعود الاقتصادي للصين والهند مصحوباً بزيادة متناسبة في حصصهما في صندوق النقد الدولي، والتي تحدد المساهمات وحقوق التصويت. فالمؤسسة تمثل بشكل مبالغ فيه صوت أوروبا على وجه الخصوص. ويتنافس الصندوق الآن ضد قروض الأزمات من بكين ودول الخليج، والتي غالبا ما توفر التمويل للدول النامية بشروط غامضة. منعت الصين العديد من محاولات صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون السيادية.

ويتطلب رسم المسار إلى الأمام موافقة أعضائها ــ وهو الأمر الذي سيكون صعبا وسط تصاعد النزعة القومية الاقتصادية. وتقود الولايات المتحدة حملة من أجل زيادة متساوية في موارد الحصص في صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه جمع مساهمات البلدان الأعضاء الـ 190 في حين يحافظ على المخصصات الحالية لقوة التصويت. وسيكون ذلك بمثابة بداية طيبة نحو رفع قدرته على الإقراض. ومن أجل الاستفادة من المزيد من الأموال من القوى الصاعدة، ستحتاج إلى زيادة حصصها وحصصها في التصويت - وتخفيف حصة الأعضاء الآخرين. وأي جهود لزيادة نفوذ بكين، على وجه الخصوص، في صندوق النقد الدولي يجب أن ترتبط بدعم إعادة هيكلة الديون. ولا يمكن للصين أن تتوقع دوراً أكبر من دون الالتزام بمبادئ صندوق النقد الدولي.

هناك أدوات ضغط أخرى يمكن أن يسحبها الصندوق. أولاً، يجب أن يكون الأمر أكثر صرامة على الدائنين غير الراغبين في المشاركة في إعادة الهيكلة. وقد يعني هذا استخدام المساندة القائمة التي تضمن تعليق المقترضين سداد الديون للدائنين الذين يواجهون صعوبات. كما يتعين عليها أن تكون أكثر شفافية من خلال تحليل القدرة على تحمل الديون لتسريع عملية إعادة الهيكلة.

وفي حين يحتاج صندوق النقد الدولي إلى تعزيز وظيفته الأساسية كمقرض للطوارئ، فإن له دوراً أوسع أيضاً. وبما أن تغير المناخ وصدمات معدلات التبادل التجاري تؤثر على الاستقرار المالي للدول الفقيرة، فإن دعم التمويل الوقائي للمرونة يظل مهماً. والواقع أن توجيه الموارد مثل حقوق السحب الخاصة ــ الأصول الاحتياطية الدولية لدى صندوق النقد الدولي ــ إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأكثر ذكاءً أمر منطقي.

إن العمل كمقرض الملاذ الأخير في العالم وقيادة عملية إعادة هيكلة الديون السيادية مهمة فوضوية، ولكنها ضرورية. غالبا ما يركز المنتقدون على أخطاء صندوق النقد الدولي، في حين يتم نسيان نجاحاته - بما في ذلك تعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الفقيرة وجمع 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة خلال جائحة كوفيد. ومع ذلك، فهي بحاجة إلى الإصلاح حتى تظل ذات صلة بالاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذه الغاية فإن صندوق النقد الدولي يظل في نهاية المطاف معتمداً على الحس السليم واستعداد أعضائه للتعاون.

كيف تحرك الصندوق؟

وقال صندوق النقد الدولي في بيان على هامش قمة "مراكش": "منذ تفشي الجائحة، قمنا بنشر تريليون دولار من السيولة والاحتياطيات العالمية من خلال قروضنا وتخصيص 650 مليار دولار في عام 2021 في هيئة حقوق السحب الخاصة". "قدمنا حوالي 320 مليار دولار من التمويل إلى 96 دولة. لقد قمنا بزيادة تمويلنا بدون فوائد بمقدار 5 أضعاف إلى 56 دولة منخفضة الدخل من خلال صندوقنا للحد من الفقر وتحقيق النمو". وعملنا مع أعضاء أقوى اقتصاديا لتوجيه حصة كبيرة من حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر ضعفا، وتوليد حوالي 100 مليار دولار في هيئة تمويل جديد من خلال صناديق النقد الدولية مثل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وصندوق المرونة والاستدامة الذي تم تقديمه في العام الماضي.

ونتيجة لذلك، خصص صندوق النقد الدولي موارد مالية غير مسبوقة لأعضائه. وحتى سبتمبر، كان لدى صندوق النقد الدولي التزامات إقراض مع 94 دولة بحوالي 287 مليار دولار، أو 218 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. هذا يتضمن:

تسهيلات احترازية لسبعة اقتصادات أسواق ناشئة بقيمة 93 مليار دولار

التزامات الإقراض لـ 35 من اقتصادات الأسواق الناشئة بقيمة 134 مليار دولار

إقراض بدون فوائد بقيمة 23.5 مليار دولار لـ 45 دولة منخفضة الدخل

30.5 مليار دولار من الائتمان المستحق للتمويل الطارئ لـ 77 دولة

الإصلاحات

وقال صندوق النقد الدولي، إنه يعمل باستمرار على تقييم وتحسين مجموعة أدوات الإقراض لدينا للتأكد من أنها قادرة على مواجهة تحديات اليوم والغد:

"وبما أن منع الأزمات أقل تكلفة بكثير من حلها، فقد قمنا مؤخرا بمراجعة أدواتنا الاحترازية - خط الائتمان المرن، وخط السيولة قصير الأجل، وخط الوقاية والسيولة". وتسعى الإصلاحات إلى تحسين مرونتها وقدراتها وضمان قوتها. كما تمت زيادة حدود الوصول لبعض الأدوات. وسيسمح الاستخدام المتزامن للمستخدمين بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات المختلفة. ولأول مرة، لن يحتاج المستخدمون إلى صياغة استراتيجية للخروج من مستويات الوصول المنخفضة نسبياً إلى خط الائتمان المرن.

وأضاف الصندوق في بيان: "كما قمنا بإصلاح أداة تنسيق السياسات غير المالية. وتمكن هذه الأداة البلدان من الإشارة إلى جودة سياساتها، مما يساعد على تحفيز الدعم المالي الخارجي من المصادر الرسمية والخاصة. تعمل الإصلاحات على تحسين مرونة الأداة وقوتها".