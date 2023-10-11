البنك الدولي للعربية: 3 دول عربية بين الأبرز في المنطقة التي تواجه صعوبات حاليا

قال فريد بلحاج نائب الرئيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إن أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي النمو الاقتصادي والرقمنة وتوظيف الشباب والمرأة.

وأشاد بلحاج، في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، بالتنوع الاقتصادي الذي تعمل عليه السعودية داعياً باقي مصدري النفط إلى اتخاذ الاتجاه نفسه.

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وأضاف: "بصفة عام التحدي الأكبر في بلدان المنطقة يتمثل في دور الدولة في الاقتصاد.. وهذا دور ثقيل جدا، وفي أغلب الأحيان غير إيجابي".

وأفاد بأن مناخ الاستثمار يجب أن يكون مفتوحاً أكثر، وفتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص ليصبح أكثر تنافسية.

وذكر أن تونس ولبنان ومصر أبرز دول المنطقة التي تواجه صعوبات حاليا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وقال بلحاج: "إن تونس تواجه تحديات هامة على مستوى الاقتصاد والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، كذلك لبنان يعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأشار إلى أن "مصر كانت تسير منذ سنوات في طريق إصلاحي جيد، أم اليوم فإنها تواجه عدة أزمات، ونأمل أن تتدارك الحكومة المصرية هذه الأزمات وتعود الأمور إلى مسارها الصحيح".

وتوقع أن تنفرج الأزمات عن الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك العديد من الخيارات لدى مصر، ولديها تجارب سابقة في أعوام 2014 و2015 و2016".