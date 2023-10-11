تسوية ضمانات بتقنية "سلاسل الكتل".. ماذا تعني للأسواق المالية؟

بدأ بنك "جي بي مورغان" العمل مع أول تسوية ضمانات للعملاء الذين يستخدمون تقنية سلاسل الكتل "blockchain"، حيث يمضي أكبر بنك أميركي من حيث الأصول قدماً في التطبيقات التجارية المبنية على التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة.

تم استخدام شبكة الضمانات الرمزية الخاصة بـ جي بي مورغان، أو ما تعرف باسم "TCN"، من قبل شركة "بلاك روك" لتحويل الأسهم في أحد صناديق سوق المال الخاصة بها إلى رموز رقمية، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى بنك "باركليز" كضمان لتداول المشتقات خارج البورصة بين المؤسستين، وفقاً لما ذكره تيرون لوبان، رئيس "Onyx Digital Assets" في جي بي مورغان، خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

مادة اعلانية

ويعد مثالا نادرا لتطبيق "blockchain" تم تطويره من قبل أحد البنوك ويتم تسويقه تجارياً، لكن الأحجام لا تزال صغيرة مقارنة بالأعمال الإجمالية لـ "جي بي مورغان". وفي حين أمضت شركات وول ستريت حوالي عقد من الزمن في اختبار طرق استخدام تقنية blockchain لتبسيط بعض عملياتها الأكثر تعقيدا، فإن ندرة التطبيقات في الاستخدام التجاري دفعت النقاد إلى التساؤل عما إذا كانت التكنولوجيا لها أي فائدة حقيقية في مجال التمويل.

ووفقاً لما ذكره لوبان من جيه بي مورغان، فإن استخدام شبكة "أونيكس ديجيتال أسيتس" للبلوكتشين التابعة للبنك، يعني أن الضمانات انتقلت بشكل فوري تقريباً، مقارنة بما كانت عليه على مدار يوم واحد. وقال إن التكنولوجيا ستعمل على نطاق واسع على زيادة الكفاءة من خلال تحرير رأس المال المقفل بحيث يمكن استخدامه كضمان في المعاملات الجارية.

ومن خلال التطبيق، يريد البنك السماح للعملاء في نهاية المطاف باستخدام الأصول الأخرى كضمان، بما في ذلك الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وفقا لرئيس خدمات التداول في بنك جيه بي مورغان، "إد بوند".

وقال بوند في مقابلة: "يمكن للمؤسسات الموجودة على الشبكة استخدام نطاق أوسع من الأصول لتلبية أي متطلبات ضمانات لديهم على خلفية التداول.

معاملات تحت الدراسة

وأضاف أن التطبيق أصبح الآن مباشراً، وأن البنك لديه مجموعة من العملاء والمعاملات الأخرى. قام جي بي مورغان باختبار TCN باستخدام معاملة داخلية في مايو.

ويقول أنصار تقنية البلوكشين إن استخدام التكنولوجيا سوف يسهل على المؤسسات المالية استخدام أسهمها في صناديق سوق المال كضمان، لأنها لن تضطر إلى استردادها نقدا، كما تفعل حاليا عند استخدام العمليات التقليدية. وهذا من شأنه أن يجعل المعاملات أسرع وربما يقلل المخاطر في أوقات ضغوط السوق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية لمجموعة إدارة النقد في بلاك روك، توم ماكجراث، في بيان: "تلعب صناديق أسواق المال دوراً مهماً في توفير السيولة للمستثمرين في أوقات التقلبات الشديدة في السوق". "إن ترميز أسهم صناديق سوق المال كضمان في معاملات المقاصة والهامش من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الاحتكاك التشغيلي في تلبية نداءات الهامش عندما تواجه قطاعات السوق ضغوطاً حادة على الهامش".

ويدير جي بي مورغان أيضاً نظاماً يسمى "JPM Coin"، والذي يمكّن عملاء الجملة من إجراء مدفوعات بالدولار واليورو من خلال شبكة "blockchain". وقد استخدمها البنك لمعالجة حوالي 300 مليار دولار منذ إطلاقه وحتى يونيو من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة تطبيق "ريبو" قائم على بلوكتشين، وتستكشف رمز إيداع رقمي لتسريع التسويات عبر الحدود.

ويمضي العديد من أكبر منافسي بنك جيه بي مورغان قدماً في مشاريع البلوكتشين والأصول الرقمية.

كشفت شركة "غولدمان ساكس" عن منصة الأصول الرقمية الخاصة بها في نوفمبر، قائلة إنه يمكن للعملاء استخدامها لإصدار أوراق مالية في شكل أصول رقمية في مجالات مثل العقارات. وساعدت شركة وول ستريت، إلى جانب "Banco Santander SA"، و"سوسيته جنرال"، بنك الاستثمار الأوروبي في إصدار سندات رقمية العام الماضي باستخدام تقنية سلاسل الكتل. كما قام مديرو الأصول، مثل فرانكلين تمبلتون، بتجربة طرق لمعالجة المعاملات الخاصة بأموالهم باستخدام تقنية البلوكتشين.