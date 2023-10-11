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خاص

خفض كبير متوقع في أسعار الفائدة الأميركية

قد يصل إلى أكثر من 100 نقطة أساس

دبي - العربية.نت
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قال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون، محيي الدين قرنفل، إن هناك مؤشرات على عدم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر/المقبل، مشيراً إلى أننا قد نشهد خفضاً كبيراً في المستقبل.

وأضاف قرنفل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الدلائل تشير إلى أنه في النصف الثاني من العام المقبل ستكون هناك مجموعة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية، قد تصل في مجموعها إلى 100 نقطة أساس، وفق ما تسعر بعض الأسواق.

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وتابع: يكثر الحديث الآن عن "الفائدة الحيادية الأعلى" لكن ليس هناك ما يدل على أننا وصلنا لهذه المرحلة، مشيراً إلى أنه سواء كان، هنك انخفاض في أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس، كما هو متوقع، أو ظلت الفائدة عالية، فإنه على المستثمرين زيادة الانكشاف على أسواق الدخل الثابت، وخاصة التي لها جودة علية.

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