أفضل موردي "أبل" في تايوان يعانون من أسوأ مبيعات شهرية منذ يونيو

شهد الموردون الرئيسيون لشركة "أبل" في تايوان انخفاضاً كبيراً آخر في المبيعات في سبتمبر، على الرغم من إطلاق هاتف "آيفون" جديد والعديد من أجهزة "أندرويد".

وكان أداء شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، أفضل مما كان متوقعاً، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 13.4%، في حين انخفضت المجموعة الأوسع من شركات التجميع الكبرى وصانعي المكونات بنسبة 16.4% إلى 1.24 تريليون دولار تايواني جديد (38.7 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتمكنت شركة "TSMC" من التغلب على تراجع مبيعات شرائح الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول بشكل أفضل من غيرها بفضل الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها لشركة "إنفيديا".

وقادت شركات تجميع الأجهزة "Hon Hai Precision Industry"، و"Compal Electronics"، و"Quanta Computer" الانخفاضات، على الرغم من أن شركة "Pegatron" المنافسة تمكنت من تحقيق النمو في سبتمبر بعد ثاني أسوأ أداء خلال شهر أغسطس في المجموعة. وشهد الشهر الماضي أكبر انخفاض منذ يونيو وامتد الانخفاض المكون من رقمين في أغسطس، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 8.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

تم طرح جيل "آيفون 15" من "أبل" للبيع خلال الشهر، وأثارت الترقيات لنموذج المبتدئين استجابة إيجابية. كما أضاف المنافسون في الصين، بما في ذلك "شاومي"، و"أوبو"، و"هونر" إلى تشكيلاتهم. وبعيداً عن النماذج القابلة للطي التي لا تزال تُباع بأعداد صغيرة نسبياً، ناضل صانعو الهواتف الذكية من أجل إحياء النمو لسنوات وواصلوا الانخفاض الذي بدأ في عام 2022.