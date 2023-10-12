أكثر الشركات ابتكاراً في العالم لعام 2023.. "تسلا" تتقدم 3 مراكز

حافظت شركة "أبل" على صدارة شركات العالم فيما يتعلق بالابتكار خلال عام 2023، وفقاً للتصنيف الذي نشرته "World of statistics"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتشتعل المنافسة حول الابتكار في العديد من المجالات، إلا أن أكثر المجالات اهتماماً مؤخراً، والتي بات تأثيرها واضحاً على ترتيب الشركات، يرتبط بواحد من "السيارات الكهربائية"، و"الأدوية الحيوية"، و"الذكاء الاصطناعي".

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وتقدمت شركة "تسلا" 3 مراكز دفعة واحدة عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل مركز الوصافة، بينما حافظت كل من "أمازون"، و"ألفابيت" على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع في القائمة.

وتراجع شركة "مايكروسوفت" 3 مراكز إلى المرتبة الخامسة عالمياً، تلتها شركة "مودرنا" للتكنولوجيا الحيوية في المركز السادس، لتسيطر الشركات الأميركية على أول 6 مراكز في القائمة.

في المقابل، تراجع ترتيب شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، إلى المركز السابع عالمياً، تلتها "هواوي" الصينية، محافظة على ترتيبها ضمن العشر الكبار، بينما عادت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات للانضمام إلى القائمة والتي كانت قد خرجت منها العام الماضي.

بينما كانت أخر شركة في قائمة العشر الكبار هي "سيمينز" الألمانية، والتي تقدمت 10 مراكز دفعة واحدة خلال عام.

وأظهرت شركات الصناعات الدوائية تقدم ملحوظ، فبخلاف "مودرنا"، أصبحت "فايزر" في المرتبة الـ 11 عالمياً متقدمة 7 مراكز، تلتها "جونسون آند جونسون"، متقدمة 15 مركز.