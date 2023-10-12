فساد مالي
رئيس سباقات "فورمولا 1" السابق يقر بالتهرب الضريبي.. تسوية بمئات الملايين
قدم بيانات غير صحيحة تتعلق ببناته لسلطات الضرائب
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال ممثلو الادعاء في بريطانيا إن بيرني إيكليستون الرئيس السابق لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات وافق اليوم الخميس على دفع ما يزيد عن 652 مليون جنيه استرليني (800 مليون دولار) لسلطات الضرائب البريطانية بعد إقراره بالتهرب الضريبي.
ومثل إيكليستون (92 عاما) أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن اليوم ليقر بارتكابه المخالفة عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة لسلطات الضرائب في بلاده قبل أكثر قليلا من شهر من الموعد المقرر لبدء محاكمته.
مادة اعلانية
وقالت سلطات الادعاء إن إيكليستون قدم بيانات غير صحيحة تتعلق ببناته لسلطات الضرائب خلال لقاء في 15 يوليو 2015.
وخلال الجلسة تحدث إيكليستون، الذي كانت ترافقه زوجته فابيانا، فقط لتأكيد هويته وتقديم الإقرار الخاص باعترافه بالمخالفة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
صندوق النقد: لا نضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصريقال إن الأمر متروك للعرض والطلب اقتصاد
-
مسؤول بصندوق النقد: لم نتلق طلباً من تونس لتقديم برنامج اقتصادي جديدرغم استمرار الاتصالات بين الجانبين اقتصاد
-
"البحر الأحمر الدولية" تطلق أول شركة طيران مائي في السعوديةستقوم الشركة بنقل الزوار عبر الجو والمياه بين جزر وجهة البحر الأحمر سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية