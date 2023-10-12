رئيس سباقات "فورمولا 1" السابق يقر بالتهرب الضريبي.. تسوية بمئات الملايين

قال ممثلو الادعاء في بريطانيا إن بيرني إيكليستون الرئيس السابق لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات وافق اليوم الخميس على دفع ما يزيد عن 652 مليون جنيه استرليني (800 مليون دولار) لسلطات الضرائب البريطانية بعد إقراره بالتهرب الضريبي.

ومثل إيكليستون (92 عاما) أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن اليوم ليقر بارتكابه المخالفة عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة لسلطات الضرائب في بلاده قبل أكثر قليلا من شهر من الموعد المقرر لبدء محاكمته.

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وقالت سلطات الادعاء إن إيكليستون قدم بيانات غير صحيحة تتعلق ببناته لسلطات الضرائب خلال لقاء في 15 يوليو 2015.

وخلال الجلسة تحدث إيكليستون، الذي كانت ترافقه زوجته فابيانا، فقط لتأكيد هويته وتقديم الإقرار الخاص باعترافه بالمخالفة.