بايدن يدرس إمكانية إعادة تجميد 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني

تدرس إدارة بايدن إمكانية إعادة تجميد 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية التي تم الإفراج عنها كجزء من صفقة تبادل الأسرى وسط انتقادات متزايدة من الحزبين بعد أن هاجم مسلحو حركة حماس، إسرائيل يوم السبت الماضي.

وقال مسؤول أميركي يوم الأربعاء لـ"بلومبرغ"، دون الكشف عن هويته، إن وكالات الاستخبارات لا تملك حتى الآن أي دليل يشير إلى أن إيران وجهت الهجوم العسكري أو أن إيران كانت على علم بتفاصيل خطط حماس مقدما. لكن الوكالات تعتقد أن إيران كانت على علم بأن حماس كانت تخطط لبعض الأعمال ضد إسرائيل، وفقا للمسؤول.

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وكان من المقرر الإفراج عن مبلغ الستة مليارات دولار المتنازع عليه كجزء من صفقة الشهر الماضي التي أفرجت عن 5 أميركيين كانت تحتجزهم إيران. لكن الجمهوريين وبعض من الديمقراطيين في الكونغرس طالبوا بإعادة فرض التجميد، وتدرس الإدارة هذا الخيار.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء إن الإدارة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على إيران، مضيفة أنها "لن تستبعد أخذ إجراءات مستقبلية محتملة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الثلاثاء لقناة "MSNBC"، إن مبلغ الستة مليارات دولار يمكن "إعادة تجميده" في أي وقت. "لم يتم تخصيص أي منها. ولم يتم إنفاق أي منها. لذلك لا يزال كل شيء موجودًا في بنك قطري، وهذا خيار متاح لنا.

ظهرت القضية أيضًا ضمن حملة للديمقراطيين الحاليين الذين يخوضون الانتخابات في الولايات المتأرجحة تحديدا في الولايات التي صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2020. وقال أربعة مرشحين، من بينهم رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إنهم يؤيدون إبقاء الأصول مجمدة حتى يتم تحديد دور إيران في الهجمات على إسرائيل.

وتترقب الأسواق ما مدى تداعيات العقوبات المحتملة على أسواق النفط والطاقة عالميا مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية أن تشهد الإمدادات بعض الضغوط مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.