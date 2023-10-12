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محافظ بنك المغرب للعربية: مراكش تسهم بـ 22% من إيرادات السياحة للدولة

قال إنه تم إقرار مخصصات مالية للأسر المتضررة من الزلزال بـ 2500 درهم مغربي لمدة عام

دبي - العربية.نت
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قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في مقابلة مع "العربية"، إن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الاقتصاد بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له.

وأوضح الجواهري، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن الدولة خصصت برنامجا لدعم الاقتصاد بقيمة 120 مليار دولار على 5 سنوات.

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وأضاف، الدولة اعتمدت مخصصات مالية للأسر المتضررة بقيمة 2500 درهم مغربي لمدة عام، كما أقرت دعما بقيمة 140 ألف درهم مغربي للمساكن المتضررة كليا، ونحو 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا.

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وتابع:" مراكش تسهم بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات السياحية للمغرب".

جدير بالذكر أن البنك المركزي، قال إن الاقتصاد المغربي سجل نموا 1.3% في عام 2022 مقابل 8% في 2021.

وقال محافظ بنك المغرب عبداللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في قصره بتطوان حيث يقيم الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، إن الاقتصاد المغربي عانى من "سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد".

وأضاف أنه بالرغم "من الظرفية غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات (الشركات)، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج الداخلي الإجمالي".

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