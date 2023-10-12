"البحر الأحمر الدولية": نتوقع جذب 450 ألف زائر سنوياً بالمرحلة الأولى

توقع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باغانو، أن يصل عدد الزوار لمشروعي البحر الأحمر وأمالا بعد إنجاز المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل إلى 450 ألف زائر سنويا.

وقال باغانو في مقابلة مع "العربية"، إن 3 منتجعات في طور الافتتاح التجريبي حاليا، وبدأ بالفعل استقبال الضيوف في منتجع "Six Senses"، ونظام الحجز مفتوح الآن في سانت ريجيس و"Six Senses"، و"نحن نقوم بالحجز بالفعل، وسيبدأ وصول الضيوف الأوائل بحلول نهاية هذا الشهر، لذا بحلول نهاية شهر أكتوبر، سيكون لدينا ضيوفنا الأوائل يقيمون في Six Senses وربما في وقت لاحق من نوفمبر".

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وأوضح أن افتتاح منتجعي سانت ريجيس وريتز كارلتون سيكون على الأرجح في العام المقبل، مشيراً إلى افتتاح المطار.

وعن التوقعات بشأن عدد الزوار، قال الرئيس التنفيذي، إنه بالطبع في العام الأول للتشغيل يكون النمو بطيئا مع افتتاح 3 منتجعات فقط، والتي تصل سعتهم إلى 250 غرفة فقط وهو رقم ليس بالكبير، ولكن عند افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل نتوقع 350 ألف زائر سنويا في البحر الأحمر و100 ألف في مشروع أمالا.

وبشأن رحلات الطيران إلى المطار الجديد، قال باغانو، إنه خلال هذا الشهر نتوقع أن يصل عدد رحلات الطيران إلى 5 أسبوعيا أغلبها من الرياض وجدة وفي وقت لاحق هذا العام سنطلق رحلات إلى دبي.