"صندوق النقد" للعربية: التضخم أكبر تحدٍّ اقتصادي أمام دول المنطقة

شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على أهمية متابعة الجهات المالية في المنطقة محاربة ارتفاع التضخم، لأنه التحدي الأول أمام الدول الكبرى ودول المنطقة، وتضطر معه لرفع أسعار الفائدة.

وقال أزعور، في مقابلة مع "العربية"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، إن تمديد اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج النفطي كان له تأثير على نمو القطاع النفطي ولم يؤثر على الحركة الاقتصادية في الدول ذات العلاقة، فيما تأثرت بلدان معينة بالصراعات مثل السودان.

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وأشار إلى تباطؤ النمو في 2023 لكن بمستويات متفاوتة بين دول المنطقة، وسط تحول للاهتمام بمواضيع صناعة المستقبل ومنها التكنولوجيا والتحول في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.

وأوضح أن دول المنطقة تحولت إلى التكيف مع التغيرات والانفتاح أكثر على التكتلات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات الفائدة يتطلب سياسات مالية تعتمد بشكل أكبر على زيادة الإيرادات، فيما تأتي هذه التحولات مع حالة عدم يقين ارتفعت نسبيا في الفترة الماضية.