بورصة مصر تتجاهل خسائر الأسبوع ومؤشرها أعلى 20 ألف نقطة

تجاهلت البورصة المصرية موجة الخسائر التي طالتها خلال تعاملات بداية الأسبوع، وتمكنت من تقليص خسائرها خلال تعاملات جلسة الخميس، حيث تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب بنحو 27 مليار جنيه.

على صعيد التعاملات الأسبوعية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.07% لتسجل الأسهم خسائر بقيمة مليار جنيه، وذلك بعدما انخفض رأس المال السوقي من مستوى 1353 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1352 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

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بالنسبة للمؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% مضيفاً نحو 129 نقطة بعدما صعد من مستوى 19873 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 20002 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% رابحًا نحو 312 نقطة مرتفعاً من مستوى 23791 نقطة إلى مستوى 24103 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% مضيفاً نحو 55 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 8318 نقطة إلى نحو 8373 نقطة. فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% فاقدًا نحو 29 نقطة بعدما انخفض من مستوى 3735 نقطة إلى نحو 3706 نقطة.

بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما ارتفع من 5546 نقطة إلى نحو 5551 نقطة. فيما نزل مؤشر "تميز" بنسبة 13% فاقداً نحو 70 نقطة بعدما انخفض من 5378 نقطة إلى 5308 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.18% رابحاً 31 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1416 نقطة إلى نحو 1447 نقطة.

وأمس الخميس، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.6 ألف عملية لعدد 201 شركة. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 6.75%.

فيما استحوذت المؤسسات والصناديق على 23.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، و 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.