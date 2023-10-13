واردات السيارات تتجاهل أزمة الدولار وتسجل قفزة قياسية في مصر

على الرغم من استمرار أزمة الدولار، كشفت بيانات رسمية حديثة، أن واردات مصر من السيارات سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 137.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات مصر من السيارات خلال شهر يوليو الماضي لتسجل نحو 204.816 مليون دولار، مقارنة مع 86.316 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 118.5 مليون دولار.

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وتعتبر هذه الزيادة هى الثالثة على التوالى التي تشهدها واردات السيارات، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات خلال شهر يونيو الماضي نحو 129.353 مليون دولار مقارنة بنحو 99.662 مليون دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 29.691 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 29.8%.

وفي شهر مايو الماضي، سجلت واردات مصر من السيارات نحو 169.399 مليون دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها نحو 123.126 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها نحو 46.273 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 37.5%.

وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضي على تراجع فاق نحو 1.5 مليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى 1.915 مليار دولار، مقابل نحو 3.664 مليار دولار خلال العام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 1.749 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47.7%.