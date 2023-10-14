الرفع التالي لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأميركي وصل بالفعل.. كيف هذا؟

أطلق الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة العنان لمجموعة من فزّاعات القلق، من المخاوف من تراجع سوق الأسهم إلى المخاوف بشأن تضخم مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية.

لكن صناع السياسة ينظرون أيضاً إلى ارتفاع العائدات كوسيلة لإبطاء الاقتصاد دون الاضطرار إلى تحمل مشكلة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

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وفي الواقع، يمكن للعائدات المرتفعة أن تقوم نيابة عن محافظي البنوك المركزية - حيث تعمل بمثابة رفع لسعر الفائدة دون إحداث رفع فعلي لسعر الفائدة الاسمي.

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي شهدنا فيها ارتفاعاً وهمياً في سعر الفائدة مؤخراً.

وفي شهر مارس، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن فشل البنوك والاضطرابات المرتبطة بها كان بمثابة ارتفاع آخر في أسعار الفائدة.

وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لها تأثير مباشر على الأسر والشركات. فهي تؤثر على تكلفة الرهون العقارية وقروض السيارات وتحمل أنواع أخرى من الديون. لذا فإن زيادة العائدات لها تأثير تشديدي، ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من تراجعه الأسبوع الماضي، إلا أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفع إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2007، حيث ارتفع بنحو 30 نقطة أساس منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وأشار نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إلى ارتفاع العائدات وتأثيرها في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، متعهداً "بالبقاء على دراية بتشديد الظروف المالية من خلال ارتفاع عائدات السندات... بينما أقوم بتقييم المسار المستقبلي للسياسة".

وقال جيفرسون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمر بفترة حساسة بشكل خاص فيما يتعلق بإدارة المخاطر، حيث يتعين عليه الموازنة بين المخاطر المزدوجة المتمثلة في التساهل المفرط والتشديد المعسر.

وقد تحدث مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سوق السندات متصرفين وكأنهم ضاربون.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر يوم الأربعاء: "نحن نراقب ذلك عن كثب، وبعد ذلك سنرى كيف تغذي هذه المعدلات المرتفعة ما نحاول القيام به في السياسة".

ولكن كما هو الحال مع الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ارتفاع التضخم أو غيره من الملاحظات غير المواتية يمكن أن يجبر البنك المركزي على التحرك. وإذا انخفضت العائدات، فإن تأثيرها التشديدي سوف يتضاءل، مما يخلق حاجة أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإقرار زيادة حقيقية بدلاً من الاعتماد على بديل.

وكما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "من المحتمل أن ارتفاع عوائد السندات سيعني عملاً أقل للفيدرالي. ولكن إذا كانت هذه العائدات أعلى بسبب تغير توقعات السوق بالنسبة للبنك فقد يتعين متابعة تلك التوقعات للحفاظ على تلك العائدات مرتفعة".

وقال كاشكاري: "من الصعب بالنسبة لي أن أقول بشكل قاطع أنه ليس علينا أن نتحرك لأن العائد على السندات ارتفع".

وفي الوقت الحالي، يعتقد بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تركيز حملة التشديد يجب أن يتحول من مدى رفع سعر الفائدة إلى المدة التي يمكن فيها إبقاء سعر الفائدة عند مستويات مقيدة.

في حين أن احتمالية رفع سعر الفائدة الشهر المقبل قد انخفضت، فقد يكون ذلك بسبب حدوث ذلك بالفعل.